Ο Τάσος Σιδηρόπουλος βγήκε από τη λίστα των elite διαιτητών της UEFA

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν βρίσκεται πλέον στην elite κατηγορία των διαιτητών της UEFA, με την Ελλάδα να μην έχει πια κανέναν εκπρόσωπο στο κορυφαίο επίπεδο διαιτησίας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τις νέες λίστες διαιτητών που ανακοίνωσε η UEFA, ο Τάσος Σιδηρόπουλος έχει βρεθεί στην πρώτη κατηγορία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, όπου παρέμειναν και οι Βασίλης Φωτιάς και Τάσος Παπαπέτρου.

Διεθνής έγινε αντίθετα, για πρώτη φορά ο Φώτης Πολυχρόνης, ο οποίος και τοποθετήθηκε στη δεύτερη κατηγορία της UEFA, μαζί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και τον Χρήστο Βεργέτη.