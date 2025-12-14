Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Τόμας Γουόκαπ μοίρασε 16 ασίστ στο Περιστέρι – Ολυμπιακός και έγραψε ιστορία

Ιστορική επίδοση από τον Τεξανό γκαρντ του Ολυμπιακού
Ο Τόμας Γουόκαπ μοίρασε 16 ασίστ στο Περιστέρι – Ολυμπιακός και έγραψε ιστορία

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν σταμάτησε να κάνει “μάγκες” τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Περιστέρι για την Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε το Περιστέρι με 105-62, με τον Τόμας Γουόκαπ να δίνει ένα ρεσιτάλ δημιουργίας, μοιράζοντας 16 ασίστ!

Ο Τεξανός γκαρντ κατέρριψεlτο προσωπικό του ρεκόρ με τα ερυθρόλευκα, αφού και σε επίπεδο Euroleague η κορυφαία του επίδοση είναι οι 13 ασίστ που είχε σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 21 Μαρτίου του 2023.

Παράλληλα η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την καλύτερη από παίκτη του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, προσπερνώντας τις 15 του Κώστα Σλούκα από τις 14 Μαϊου του 2022.

Το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης ανήκει στον Έλβαρ Φρίντρικσον που είχε μοιράσει 17 ασίστ στην ήττα του Αμαρουσίου από το Λαύριο στις 9 Φεβρουαρίου 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
166
85
85
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Μπαρτζώκας για το φραστικό επεισόδιο με οπαδό: Μου προκαλεί αηδία να με βρίζει χυδαία ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος, με τρία-τέσσερα παιδάκια δίπλα του
“O Μόρις ρώτησε αν θα πάνε οι προπονητές στο γήπεδο το απόγευμα, γιατί ήθελε να πάει να σουτάρει”, ανέφερε σ' ένα άλλο σημείο ο Έλληνας τεχνικός του Ολυμπιακού
KLODIAN LATO
Newsit logo
Newsit logo