Ο Τόμας Γουόκαπ μοίρασε 16 ασίστ στο Περιστέρι – Ολυμπιακός και έγραψε ιστορία

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν σταμάτησε να κάνει “μάγκες” τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Περιστέρι για την Greek Basketball League.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε το Περιστέρι με 105-62, με τον Τόμας Γουόκαπ να δίνει ένα ρεσιτάλ δημιουργίας, μοιράζοντας 16 ασίστ!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τεξανός γκαρντ κατέρριψεlτο προσωπικό του ρεκόρ με τα ερυθρόλευκα, αφού και σε επίπεδο Euroleague η κορυφαία του επίδοση είναι οι 13 ασίστ που είχε σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 21 Μαρτίου του 2023.

Παράλληλα η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την καλύτερη από παίκτη του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, προσπερνώντας τις 15 του Κώστα Σλούκα από τις 14 Μαϊου του 2022.

Το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης ανήκει στον Έλβαρ Φρίντρικσον που είχε μοιράσει 17 ασίστ στην ήττα του Αμαρουσίου από το Λαύριο στις 9 Φεβρουαρίου 2025.