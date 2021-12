Οι Σίξερς είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Τζόελ Εμπίντ και πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί των Νετς, με τον “ψηλό” των φιλοξενούμενων να έχει μια στιγμή έντασης με τον Κέβιν Ντουράντ στο φινάλε του αγώνα. Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσαν οι Σίξερς (ρεκόρ 19-16). η ομάδ ατης Φιλαντέλφεια πέρασε από τη Νέα Υόρκη κερδίζοντας τους Νετς με 110-102.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ με 34 πόντους ενώ 25 πόντους σημείωσε ο Ταϊρίς Μάξεϊ και 17 ο Σεθ Κάρι.

Για το Μπρούκλιν ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε triple double με 33 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ ενώ 33 πόντους σημείωσε ο Κέβιν Ντουράντ.

Να αναφέρουμε ότι ο Τζοέλ Εμπίντ δεν ξέχασε το “Go Home” του Κέβιν Ντουράντ στο πρώτο ματς των Σίξερς με τους Νετς στη Νέα Υόρκη, λίγες εβδομάδες πριν. Οι δυο “αστέρες” του ΝΒΑ είχαν μια στιγμή έντασης, δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα, ενώ αμέσως μετά την… κόρνα της λήξης ο “ψηλός” των Σίξερς βρέθηκε να φωνάζει στον “KD” και τους Νετς “Go Home”.

Embiid really told the Nets to “go home” 😳 pic.twitter.com/UhLAZvijut