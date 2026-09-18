Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Χωρίς Μιλουτίνοφ η 12άδα των Πειραιωτών για το Super Cup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σε λίγη ώρα (18/09/2, 17:00, Live από το Newsit.gr) κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το Super Cup της Euroleague, έχοντας εκτός 12άδας τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αντιμετωπίζοντας ακόμη ένα πρόβλημα τενοντίτιδας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στο ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαθέσιμοι είναι αντίθετα, ο Γιαν Μοντέρο, που έφθασε τελευταία στιγμή στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και ο Κώστας Παπανικολάου, που ξεπέρασε το δικό του πρόβλημα τραυματισμού.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης