Ο Τσικίνιο αποχώρησε τραυματίας και δακρυσμένος από το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Πλήγμα στον Ολυμπιακό με Τσικίνιο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase Champions League.

Ο Ολυμπιακός είχε μια εξαιρετική εκκίνηση κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Τσικίνιο να κάνει το 1-0, όμως η συνέχεια γνώρισε την ανατροπή του σκορ και είδε τον Πορτογάλο μέσο να αποχωρεί στο 28′, λόγω τραυματισμού.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα. Τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο κάλυψε ο Μεχντί Ταρέμι.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, ο Τσικίνιο δάγκωσε την φανέλα του, δάκρυσε, ενώ κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο γνώρισε την αποθέωση από τουτς φιλάθλους.