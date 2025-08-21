Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Τσόρι Ντομίνγκες επισκέφθηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού

Ο παλαίμαχος Αργεντινός ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο νέο μουσείο στο «Καραϊσκάκης»
Ο Τσόρι Ντομίνγκες επισκέφθηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού

Εδώ και λίγες ημέρες ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει τις… πύλες του νέου μουσείου του στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” και μαζί με το πλήθος των οπαδών του, μία πρώτη επίσκεψη έκανε και ο θρύλος της ομάδας, Τσόρι Ντομίνγκες.

Το νέο μουσείο του Ολυμπιακού λειτουργεί για το κοινό από τις 4 Αυγούστου του 2025 και ήδη χιλιάδες οπαδοί της ομάδας το έχουν επισκεφθεί, μεταξύ των οποίων και ο Τσόρι Ντομίνγκες, που φωτογραφήθηκε με τον… εαυτό του, στις εικόνες με σπουδαίους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Το γεγονός μοιράστηκαν με μία φωτογραφία στα social media οι ίδιοι οι Πειραιώτες και έγραψαν: “Ο Θρύλος του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο “Τσόρι” Ντομίνγκες επισκέφτηκε το νέο μουσείο της ομάδας μας!”

Το νέο μουσείο του Ολυμπιακού περιλαμβάνει όλη την τεράστια ιστορία του συλλόγου.

