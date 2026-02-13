Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε τα έξοδα μετακίνησης των οπαδών της Νότιγχαμ για το ματς με την Φενερμπαχτσέ

Στηρίζει τους φίλους της αγγλικής ομάδας, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο γήπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ/ Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα των φιλάθλων της Νότιγχαμ Φόρεστ που θα ταξιδέψουν από την Αγγλία στην Τουρκία για την αναμέτρηση του Europa League με την Φενερμπαχτσέ (19/02/26).

Η Νότιγχαμ Φόρεστ θέλει να προχωρήσει στην διοργάνωση, για να σώσει τη σεζόν, που δεν εξελίσσεται ευχάριστα στην Premier League. Οι κόκκινοι βρίσκονται μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού στο Νησί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Βαγγελής Μαρινάκης δε θέλει να επιβαρύνει τους φιλάθλους , που θα ταξιδέψουν, περαιτέρω γι’ αυτό και θα καλύψει όλα τους τα έξτρα έξοδα.

Η μετακίνηση των οπαδών προς το γήπεδο της Φενερμπαχτσέ θα γίνει υποχρεωτικά με πούλμαν και θα τους στοίχιζε συνολικά 53.500 λίρες.

