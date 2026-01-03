Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγινε ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup με τον Ολυμπιακό

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έφτασε τους 19 τίτλους με τον Ολυμπιακό και άμεσα έγινε ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρο, καθώς ξεπέρασε τους Κόκκαλη και Βαδρινογιάννη, που ισοβαθμούσαν στους 18 τίτλους.

Το Betsson Super Cup που κατέκτησε ο Ολυμπιακός έμελλε να είναι ιστορικό για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που σε δήλωσή του έκανε λόγο για «χρυσό τρεμπλ», καθώς ξεπέρασε τον Σωκράτη Κόκκαλη, για να γίνει ο κορυφαίος παράγοντας του Ολυμπιακού.

Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο έγινε και ο πιο πετυχημένος, βάση τίτλων, παράγοντας στην Ελλάδα, αφού προσπέρασε και τον Γιώργο Βαρδινογιάννη που και αυτός κατέκτησε 18 τίτλους με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως πρόεδρος του Ολυμπιακού

Conference League: 1 (2024)

Πρωταθλήματα: 11 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025)

Κύπελλα Ελλάδας: 5 (2012, 2013, 2015, 2010, 2025)

Youth League: 1 (2024)

Betsson Super Cup: 1 (2025)

Αναλυτικά οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Σωκράτης Κόκκαλης ως πρόεδρος του Ολυμπιακού

Πρωταθλήματα: 12 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

Κύπελλα Ελλάδας: 5 (1999, 2005, 2006, 2008, 2009)

Super Cup Ελλάδας: 1 (2007)

Αναλυτικά οι τίτλοι που έχει κατακτήσει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού

Πρωταθλήματα: 6 (1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996)

Κύπελλα Ελλάδας: 9 (1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995)

Super Cup Ελλάδας: 3 (1988, 1993, 1994)