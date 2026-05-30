Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Τα κλάματα του μοιραίου Γκάμπριελ και η συγκλονιστική αγκαλιά με τον Μαρκίνιος

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League, με τον Γκάμπριελ να είναι ο μοιραίος για τους Λονδρέζους και να ξεσπάει σε κλάματα στο φινάλε του αγώνα.

Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση του τελικού του Champions League, η “μάχη” της Άρσεναλ με την Παρί Σεν Ζερμέν κρίθηκε στη… ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, με τον Γκάμπριελ να αστοχεί στο τελευταίο των “κανονιέρηδων” και να χρίζει ξανά πρωταθλητές Ευρώπης του Παριζιάνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Άρσεναλ ξέσπασε σε κλάματα μετά την άστοχη εκτέλεσή του και δίπλα του έσπευσε ο Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν για να του συμπαρασταθεί και να τον παρηγορήσει, σε μία συγκλονιστική εικόνα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Γκάμπριελ ήταν πάντως ο κορυφαίος για την Άρσεναλ στο ματς, μέχρι τη… μοιραία στιγμή του πέναλτι.