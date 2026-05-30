Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Τα κλάματα του μοιραίου Γκάμπριελ και η συγκλονιστική αγκαλιά με τον Μαρκίνιος

Φοβερή στιγμή στον τελικό του Champions League μετά τη λήξη της αναμέτρησης
Ο Γκάμπριελ αγκαλιά με τον Μαρκίνιος / Reuters
Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League, με τον Γκάμπριελ να είναι ο μοιραίος για τους Λονδρέζους και να ξεσπάει σε κλάματα στο φινάλε του αγώνα.

Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση του τελικού του Champions League, η “μάχη” της Άρσεναλ με την Παρί Σεν Ζερμέν κρίθηκε στη… ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, με τον Γκάμπριελ να αστοχεί στο τελευταίο των “κανονιέρηδων” και να χρίζει ξανά πρωταθλητές Ευρώπης του Παριζιάνους.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Άρσεναλ ξέσπασε σε κλάματα μετά την άστοχη εκτέλεσή του και δίπλα του έσπευσε ο Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν για να του συμπαρασταθεί και να τον παρηγορήσει, σε μία συγκλονιστική εικόνα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Γκάμπριελ ήταν πάντως ο κορυφαίος για την Άρσεναλ στο ματς, μέχρι τη… μοιραία στιγμή του πέναλτι.

