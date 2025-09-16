Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε γκολ στο Μπενφίκα – Καραμπάγκ, στην πρεμιέρα του Champions League

Είχε μικρή “βοήθεια” ο Έλληνας επιθετικός, στο γκολ που πέτυχε
Ο Βαγγέλης Παυλίδης (ΦΩΤΟ Reuters)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης (ΦΩΤΟ Reuters)

Η Μπενφίκα είχε ένα “δυνατό” ξεκίνημα κόντρα στην Καραμπάγκ, στην πρεμιέρα του Champions League, σημειώνοντας δυο γκολ με τη συμπλήρωση 16 λεπτών αγώνα, με τους Μπαρενετσέα και Βαγγέλη Παυλίδη.

Το πρώτο γκολ ήρθε στο 6′, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να κάνει στη συνέχεια το 2-0 στο 16′. Ο Σουντάκοφ έκανε την κάθετη για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ένας αμυνόμενος προσπάθησε να διώξει αλλά ή μπάλα πήγε σε συμπαίκτη του και βγήκε ασίστ στον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος βγήκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα και πλάσαρε με το δεξί.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε έτσι.. λογαριασμό στο φετινό Champions League.

