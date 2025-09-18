Ο Χρήστος Κόντης ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό – Ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος θα αποτελέσει τον υπηρεσιακό προπονητή της ομάδας, μέχρι η πράσινη ΠΑΕ να βρει τον μόνιμο διάδοχο του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επισημοποίησε τη συνεργασία της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μετά από δύο χρόνια. Ο Έλληνας τεχνικός θα κάτσει σίγουρα στον πάγκο της ομάδας στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ενώ δεν αποκλείεται να κατευθύνει τους πράσινους και σε άλλα παιχνίδια μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος του Ρουί Βιτόρια.

Ο Χρήστος Κόντης ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, ενώ πριν από δύο χρόνια ανέλαβε το τριφύλλι μετά την αποχώρηση του Τερίμ, οδηγώντας το στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Άρη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».