Ο Χρήστος Τζόλης είχε την ασίστ για το γκολ που διαμόρφωσε το Κλαμπ Μπριζ – Άντερλεχτ 2-2

Η Άντερλεχτ κατάφερε δυο φορές να πάρει το προβάδισμα στην έδρα της Κλάμπ Μπριζ αλλά οι γηπεδούχοι του Χρήστου Τζόλη κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα, με το τελικό 2-2 να τους αφήνει στο -3 από την πρωτοπόρου του βελγικού πρωταθλήματος, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

O Χρήστος Τζόλης -που έπαιζε από το πρώτο ημίχρονο με κίτρινη κάρτα- είχε την ασίστ στο δεύτερο γκολ της Κλαμπ Μπριζ, που σημειώθηκε στο 85′ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Νικολό Τρεσόλντι ήταν εκείνος που πέτυχε και τα δυο γκολ της Κλαμπ Μπριζ. Μάλιστα, το δεύτερο δεν το πανηγύρισε καθόλου, αφού, με τους συμπαίκτες του πήραν την μπάλα κι επέστρεψαν στη σέντρα για να ψάξουν την ανατροπή, χωρίς να τα καταφέρουν.

Η Άντερλεχτ είχε πάρει προβάδισμα, με τον Νάθαν Ντε Κατ, να ανοίγει το σκορ στο 36’, ενώ ο Τρίσταν Ντεγκρίφ ήταν αυτός που στο 53 έκανε το 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η Κλαμπ Μπριζ έφτασε τους 57 βαθμούς σε 28 αγώνες και παραμένει στη 2η θέση, τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ που έχει 60. Η Άντερλεχτ βρίσκεται στην 4η θέση με 44 βαθμούς, συνεχίζοντας τη μάχη για τις θέσεις που οδηγούν στα playoffs του τίτλου, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του βελγικού πρωταθλήματος.