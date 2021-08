Η UEFA βράβευσε τους κορυφαίους της περασμένης σεζόν στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων του Champions League και ο Ζορζίνιο αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης για την περίοδο 2020-21.

Η Τσέλσι ως νικήτρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης “σάρωσε” τα βραβεία με όσους ξεχώρισαν στη χρονιά που πέρασε, αφού εκτός του Ιταλού μέσου, που κατέκτησε και το Euro με την πατρίδα του, είχε ακόμη δύο ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της σεζόν, στο πρόσωπο του Τόμας Τούχελ.

Καλύτερος τερματοφύλακας ψηφίστηκε ο Εντουάρντ Μεντί από τους “μπλε” του Λονδίνου”, καλύτερος αμυντικός ο Ρούμπεν Ντίας της φιναλίστ του Champions League, Μάντσεστερ Σίτι, καλύτερος μέσος ο Ένγκολο Καντέ και καλύτερος επιθετικός ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

🥇 Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021