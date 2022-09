Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίστηκε ως guest star στο video clip του νέου τραγουδιού του ράπερ Στόρμζι «Mel Made Me Do It» και… κλέβει τις εντυπώσεις!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο κάνει την εμφάνιση του στα μισά του video clip, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση… ησυχίας, με το χέρι του. Ταυτόχρονα, ακούγονται οι γνωστές δηλώσεις για τη διαιτησία: “Προτιμώ πραγματικά να μη μιλήσω. Αν μιλήσω θα μπλέξω”.

Αυτή η μικρής διάρκειας εμφάνιση του Ζοσέ Μουρίνιο στο video clip ήταν αρκετή για να δώσει τεράστια δημοσιότητα στο τραγούδι.

Απ’ τη μεριά του, ο Πορτογάλος προπονητής της Ρόμα εξέφρασε την ικανοποίηση του, από αυτή την εμπειρία, με μήνυμα μέσω Instagram: “Ήταν πολύ διασκεδαστικό να κάνω αυτό τη την εμφάνιση για το νέο μουσικό βίντεο του Stormzy που κυκλοφορεί σήμερα. Πέρασα πολύ ωραία”.

