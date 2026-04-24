ΟΦΗ: Πάμε να γράψουμε ιστορία και να φέρουμε το Κύπελλο στην Κρήτη

Βρισκόμαστε μια ημέρα πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ και οι Κρητικοί δηλώνουν σε όλους τους τόνους πως είναι ανυπόμονοι για το “μάχη”, προκειμένου να σηκώσουν το τρόπαιο για 2η φορά στην ιστορία τους.

Ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει για δεύτερη διαδοχική σεζόν σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και θέλει -κόντρα στον ΠΑΟΚ- να είναι αυτός που θα πανηγυρίσει και να δώσει χαρά στους οπαδούς του.

Οι Κρητικοί ανέβασαν ένα video διάρκειας πέντε λεπτών με στιγμιότυπα από τη φετινή πορεία (αλλά και την περσινή) και ένα μήνυμα που προτρέπει όλο τον οργανισμό ότι ο στόχος είναι πάει το Κύπελλο στην Κρήτη.

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: “Πάμε να γράψουμε ΙΣΤΟΡΙΑ! Πάμε να φέρουμε το κύπελλο στην Κρήτη!

Για κάποιους μοιάζει με άπιαστο όνειρο! Για κάποιους άλλους ένα μακρινό όραμα που ίσως δεν έρθει ποτέ!

Όχι εδώ. Όχι στην Κρήτη. Εδώ δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Είναι μια ακόμα “χρυσή” σελίδα σε μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται με ιδρώτα, πίστη και καρδιά!

Φύγαμε για Βόλο! Εκεί δεν θα κυνηγήσουμε απλώς το τρόπαιο. Θα αναζητήσουμε κάτι μεγαλύτερο… Την επιβεβαίωση ότι η ιστορία συνεχίζεται. Ότι το όνειρο παραμένει ζωντανό!

Γιατί ο ΟΦΗ είναι η φλόγα που δε σβήνει ποτέ…

Ο ΟΦΗ είναι εδώ, για να εμπνέει τις νέες γενιές. Για να γράφει ιστορία…

Κι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει στον Τελικό. Συνεχίζεται και μας κάνει περήφανους!

Καλη επιτυχια ΟΦΑΡΑ ΜΟΥ!“.