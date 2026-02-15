Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Οι αγώνες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League

Οι επόμενοι αγώνες κρύβουν ένα μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Πέντε αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League, με τη “μάχη” μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ να κορυφώνεται.

Το 0-0 της ΑΕΚ στην έδρα του ΠΑΟΚ διατήρησε την Ένωση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League (48β.), με τον Ολυμπιακό (47β.) να ακολουθεί έπειτα από το δικό του 0-0 με τον Λεβαδειακό και τον “δικέφαλο του βορρά” να βρίσκεται στο -2 την πρώτη θέση (46β.), έχοντας όμως ματς λιγότερο.

ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, γνωρίζοντας ότι κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, με το “δικέφαλο του Βορρά” να υποδέχεται σε δυο αγωνιστικές τους Πειραιώτες στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα των τριών μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος:

ΑΕΚ

22/02 ΑΕΚ-Λεβαδειακός

01/03 Βόλος-ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος-ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ-Κηφισιά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21/02 Ολυμπιακός-Παναιτωλικός

01/03 Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός

08/03 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ-Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός-AEL Novibet

ΠΑΟΚ

22/02 AEL Novibet-ΠΑΟΚ

01/03 ΠΑΟΚ-Αsteras AKTOR

04/03 Κηφισιά-ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

22/03 Βόλος-ΠΑΟΚ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
55
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo