Οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς της 5ης αγωνιστικής της League Phase Europe League αλλά και αυτούς που θα «σφυρίξουν» στα ματς της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Ο Σιμόνε Σότσα (ΦΩΤΟ) θα διευθύνει το Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (27.11.2025, 22:00, Newsit.gr) για το Europa League, ενώ ο Σάσα Στέγκεμαν θα βρεθεί την ίδια βραδιά στο ΠΑΟΚ – Μπραν (19:45) για την ίδια διοργάνωση. Τέλος, ο Ρόμπερτ Τζόουνς θα σφυρίξει στο Φιορεντίνα – ΑΕΚ (22:00) για το Conference League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σιμόνε Σότσα -διαιτητής πρώτης κατηγορίας της UEFA- είχε «σφυρίξει» το καλοκαίρι στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ (1-1) για τα προκριματικά του Champions League. Έχει διευθύνει δυο αγώνες από Super League και πιο συγκεκριμένα το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 1-2 (Σεπτέμβριος 2023) και το περσινό ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-0 για το Κύπελλο. Βοηθοί του Ιταλού διαιτητή θα είναι οι Ιμπεριάλε και Μπάρι, τέταρτος διαιτητής ο Τζουφέρλι, ενώ στον έλεγχο VAR θα είναι οι Μαρίνι (VAR) και Ντοβέρι (AVAR) – όλοι Ιταλοί.

Ο Γερμανός διαιτητής, Σάσα Στέγκεμαν έχει «σφυρίξει» πέντε φορές σε ματς του ΠΑΟΚ, που σε αυτά τα ματς μετρά τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Βοηθοί του στο ματς της Τούμπας θα είναι οι Γκινς και Αχμίλερ, με τέταρτο τον Μπαντστίμπνερ, ενώ στο VAR θα είναι οι Μίλερ και Κόρτους.

Τέλος, ο Ρόμπερτ Τζόουνς του Φιορεντίνα – ΑΕΚ είναι διεθνής από το 2023 και δεν έχει βρεθεί ποτέ στο δρόμο ελληνικής ομάδας. Βοηθοί του38χρονου Άγγλου διαιτητή θα είναι οι Ντέιβις και Σμιθ, τέταρτος ο Χάρινγκτον και στο VAR θα βρίσκονται οι Ίνγκλαντ και Μπελ, όλοι τους Άγγλοι.