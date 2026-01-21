Οι διαιτητές των αγώνων της 18ης αγωνιστικής της Super League: Σιδηρόπουλος στο Ολυμπιακός – Βόλος, Ευαγγέλου στο Αστέρας – ΑΕΚ

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορίστηκε στο Ολυμπιακός – Βόλος, με τον Ευαγγέλου να είναι στο Αστέρας – ΑΕΚ και τον Βεργέτη στο Ατρόμητος – Παναθηναϊκός, ενώ το Άρης-Λεβαδειακός θα διευθύνει ο Ματσούκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά αναβλήθηκε.

Oι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League

Άρης-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατοίκος, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)

ΟΦΗ-Παναιτωλικός: Κουκούλας (ΚΚωνσταντίνου, Δέλλιος, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)

Ολυμπιακός-Βόλος: Σιδηρόπουλος (Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Τζήλος, Πουλικίδης)

Αστέρας-ΑΕΚ: Ευαγγέλου (Πάτρας, Τσολακίδης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Τσακαλίδης, Παπαπέτρου)

Λάρισα-Πανσερραϊκός: Κόκκινος (Μπαλιάκας, μάτσας, 4ος Ανδριανός, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς)