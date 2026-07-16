Οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν με πανό για τα Φώκλαντ και κινδυνεύουν με τιμωρία από τη FIFA

Πολιτική διάσταση έδωσαν οι παίκτες της Αργεντινής στην νίκη επί της Αγγλίας και την πρόκρισή τους στον τελικό του Μουντιάλ ανάβοντας φωτιές στη διοργάνωση.

Οι παίκτες της Αργεντινής μετά την επική νίκη τους επί της Αγγλίας με 2-1 έστειλαν το δικό τους μήνυμα με μια ιδιαίτερα σημειολογική κίνηση κάτι το οποίο ίσως πληρώσουν ακριβά.

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Πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό, κρατώντας πανό για τα Φώκλαντ, που έγραφε: «Τα Νησιά Μαλβίνες (σ.σ. η αργεντίνικη ονομασία) ανήκουν στην Αργεντινή» με την κόντρα τους των δύο χωρών να ξεπερνάει τα στενά όρια του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα η Αργεντινή κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχικές κυρώσεις από τη FIFA, μετά από αυτή την κίνηση των ποδοσφαιριστών της.

Jogadores argentinos mostram bandeira com a frase “As Malvinas são nossas”.



A Fifa havia proibido manifestações sobre o assunto no jogo de hoje. pic.twitter.com/grtQvYPkpS — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 15, 2026

Η FIFA εφαρμόζει αυστηρούς κανονισμούς που δεν επιτρέπουν την προβολή πολιτικών, θρησκευτικών ή προσωπικών μηνυμάτων εντός των αγωνιστικών χώρων.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα της Αργεντινής βρίσκεται αντιμέτωπη με την προσοχή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο θέμα. Το 2014, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας είχε δεχθεί χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 λιρών, καθώς οι ποδοσφαιριστές της είχαν παρουσιάσει το ίδιο πανό πριν από τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα απέναντι στη Σλοβενία.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: LA SELECCIÓN LLEVÓ UNA BANDERA REIVINDICANDO LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS A PESAR DE LA PROHIBICIÓN DE LA FIFA. pic.twitter.com/GEjsUbkEb1 — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026

Πρόκειται για τη διαμάχη της Αργεντινής με το Ηνωμένο Βασίλειο για τα νησιά Φώκλαντ, τα οποία στην Αργεντινή είναι γνωστά ως Μαλβίνες.

Οι συγκεκριμένοι Νήσοι είναι αμφισβητούμενο υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου ανατολικά από την ακτή της Αργεντινής στον Ατλαντικό.

Las Malvinas son argentinas. Fuera ingleses. pic.twitter.com/d8rHM3Yy0u — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 15, 2026

Η διαμάχη των δύο χωρών για τα συγκεκριμένα νησιά κρατάει χρόνια. Τα νησιά Φώκλαντ, γνωστά στην Αργεντινή ως Islas Malvinas, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής το 1982, όταν ξέσπασε πόλεμος μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η στρατιωτική κυβέρνηση του Λεοπόλδο Γκαλτιέρι προχώρησε στην κατάληψη του αρχιπελάγους, θεωρώντας ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν θα αντιδρούσε στρατιωτικά.

Ωστόσο, η πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ διέταξε την αποστολή ισχυρής ναυτικής δύναμης, μίας από τις μεγαλύτερες που είχε αναπτύξει η Βρετανία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πολεμικές επιχειρήσεις κράτησαν συνολικά 74 ημέρες και έληξαν στις 14 Ιουνίου 1982 με την παράδοση των αργεντινών στρατευμάτων. Ο απολογισμός της σύγκρουσης ήταν ιδιαίτερα βαρύς, με 649 νεκρούς από την πλευρά της Αργεντινής, 255 Βρετανούς στρατιωτικούς και τρεις κατοίκους των νησιών. Η ήττα της Αργεντινής συνέβαλε στην επιτάχυνση της πτώσης της στρατιωτικής δικτατορίας, ενώ στη Βρετανία ενίσχυσε σημαντικά τη δημοτικότητα και την πολιτική θέση της Θάτσερ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού το 1986, η Αργεντινή επικράτησε της Αγγλίας στα προημιτελικά.. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ντιέγκο Μαραντόνα συνέδεσε δημόσια τη νίκη με τον πόλεμο των Φώκλαντ, χαρακτηρίζοντάς την ως μια συμβολική μορφή εκδίκησης για τα γεγονότα του 1982.