Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με κλήρωση πρωταθλήματος Super League

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026-27 μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (16/7/2026)

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

14:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ομόνοια – Παναιτωλικός Φιλικός Αγώνας

20:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

21:00 Novasports Prime Κλήρωση Πρωταθλήματος Stoiximan Superleague

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

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Αθλητικά
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