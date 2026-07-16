Αθλητικές μεταδόσεις με κλήρωση πρωταθλήματος Super League

Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026-27 μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (16/7/2026)
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
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13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
14:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
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18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ομόνοια – Παναιτωλικός Φιλικός Αγώνας
20:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
21:00 Novasports Prime Κλήρωση Πρωταθλήματος Stoiximan Superleague
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open