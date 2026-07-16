Κράξιμο Ρούνεϊ σε Τούχελ: Οι αποφάσεις του μάς κόστισαν τελικά την πρόκριση με την Αργεντινή

“Κόκκινο πανί” είναι ο Τόμας Τούχελ για τους περισσότερους φίλους της Αγγλίας μετά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Η Αγγλία έζησε ακόμα έναν οδυνηρό αποκλεισμό σε Μουντιάλ. Παρότι προηγήθηκε στον ημιτελικό με την Αργεντινή, κλείστηκε αδικαιολόγητα στο… καβούκι της και είδε την παρέα του Λιονέλ Μέσι να γυρνάει το παιχνίδι μέσα σε 7 λεπτά.

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Αυτός ήταν ο έβδομος αποκλεισμός σε επτά νοκ άουτ ματς σε Μουντιάλ απέναντι σε αντίπαλο από το Top10 του FIFA Ranking, με τον Τόμας Τούχελ να δέχεται τα πυρά για την τακτική του απόφαση να παίξει με πεντάδα πίσω, ρίχνοντας στο γήπεδο τέσσερις στόπερ.

Ο θρύλος της εθνικής Αγγλίας και σχολιαστής πλέον στο BBC, Γουέιν Ρούνεϊ, έκραξε τον Τούχελ, τονίζοντας: “Μόλις πετύχαμε το πρώτο γκολ, δεν προσπαθήσαμε να κυνηγήσουμε ένα δεύτερο. Ο Τομας Τούχελ πήρε αυτή την απόφαση, και όταν παίρνεις μία τέτοια απόφαση, είναι ρίσκο. Το ρίσκο που πήρε ήταν να έχει πέντε παίκτες στην άμυνα, κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν αυτοί το παιχνίδι. Οι αποφάσεις που πήρε ο Τούχελ μάς κόστισαν τελικά το ματς“.