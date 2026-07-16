Αθλητικά

Αγγλία – Αργεντινή: Ο Πίκφορντ ξέχασε το μπουκάλι με τις σημειώσεις για τα πέναλτι και οι Αργεντινοί το ανακάλυψαν

Ο Άγγλος τερματοφύλακας είχε γράψει οδηγίες για τον τρόπο που οι Αργεντινοί εκτελούν τα πέναλτι
Αγγλία – Αργεντινή: Ο Πίκφορντ ξέχασε το μπουκάλι με τις σημειώσεις για τα πέναλτι και οι Αργεντινοί το ανακάλυψαν
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το προβάδισμα της Αγγλίας κόντρα στην Αργεντινή, ωστόσο η παρέα του Λιονέλ Μέσι έκανε την ανατροπή (2-1) και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Άγγλος τερματοφύλακας ήταν πολύ απογοητευμένος από την έκβαση του αγώνα, σε τέτοιο σημείο που μετά το τέλος του παιχνιδιού ξέχασε το μπουκάλι με τις σημειώσεις του για τα πέναλτι της Αργεντινής.

Οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές δεν έχασαν την ευκαιρία. Βρήκαν το μπουκάλι και κάθισαν να διαβάσουν τι έγραφαν οι Άγγλοι αναλυτές.

Στη συγκεκριμένη λίστα, οι Άγγλοι αναλυτές είχαν γράψει στον τερματοφύλακά τους οδηγία για κάθε παίκτη της Αργεντινής σχετικά με τον τρόπο που εκτελεί.

Τελικά,  οι οδηγίες δεν χρειάστηκαν, αφού η Αργεντινή πρόλαβε να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
307
89
89
64
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo