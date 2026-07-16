Αγγλία – Αργεντινή: Ο Πίκφορντ ξέχασε το μπουκάλι με τις σημειώσεις για τα πέναλτι και οι Αργεντινοί το ανακάλυψαν

Ο Τζόρνταν Πίκφορντ έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το προβάδισμα της Αγγλίας κόντρα στην Αργεντινή, ωστόσο η παρέα του Λιονέλ Μέσι έκανε την ανατροπή (2-1) και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Άγγλος τερματοφύλακας ήταν πολύ απογοητευμένος από την έκβαση του αγώνα, σε τέτοιο σημείο που μετά το τέλος του παιχνιδιού ξέχασε το μπουκάλι με τις σημειώσεις του για τα πέναλτι της Αργεντινής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές δεν έχασαν την ευκαιρία. Βρήκαν το μπουκάλι και κάθισαν να διαβάσουν τι έγραφαν οι Άγγλοι αναλυτές.

Pickford’s penalty list leaked on a bottle on pitch side. pic.twitter.com/rQmH9AETIL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Argentinian players’ reaction when they found the bottle pic.twitter.com/ij8e1TkXwd — Dan Kasina (@Dannkasina) July 16, 2026

Στη συγκεκριμένη λίστα, οι Άγγλοι αναλυτές είχαν γράψει στον τερματοφύλακά τους οδηγία για κάθε παίκτη της Αργεντινής σχετικά με τον τρόπο που εκτελεί.

Τελικά, οι οδηγίες δεν χρειάστηκαν, αφού η Αργεντινή πρόλαβε να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια.