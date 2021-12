Ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και φρόντισε να πανηγυρίσει έντονα τον τίτλο του και στα social media.

Ο Ολλανδός πιλότος προσπέρασε τον Χάμιλτον στον τελευταίο γύρο του Άμπου Ντάμπι και εκθρόνισε τον Βρετανό.

Μετά το τέλος του ανεπανάληπτου αγώνα, ο Φερστάπεν ευχαρίστησε όλους όσους τον στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που έκανε όλη τη χρονιά, ενώ χαρακτήρισε “κτήνος” τον Πέρες, για την τρομερή μονομαχία που είχε με τον Λιούις Χάμιλτον.

“Παγκόσμιος πρωταθλητής. Είναι απλά απίστευτο. Άρχισα να τρέχω μαζί με τον πατέρα μου πολλά χρόνια πριν. Ονειρευτήκαμε να γίνω Παγκόσμιος πρωταθλητής και τώρα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ όλους στη Red Bull και στη Honda για το θαυμάσιο μονοθέσιο, ήσασταν απίστευτοι για μια ακόμα φορά. Πέρεζ ήσουν κτήνος σήμερα.

Σε όλη την οικογένεια και στους φίλους, σας ευχαριστώ πολύ για όλη την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσάς. Τώρα, θα το απολαύσω. Πορτοκαλί «στρατέ» ήσασταν απίστευτοι ξανά. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο το απόλαυσα εγώ”, ανέφερε στις τρεις αναρτήσεις του ο Φερστάπεν.

