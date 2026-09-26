Ολυμπιακός – ΑΕΚ live ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (27/9/2026), όπου θα συναντήσει τον νικητή του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.