Ολυμπιακός – ΑΕΚ live ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (27/9/2026), όπου θα συναντήσει τον νικητή του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.
Βολές για τον Μπάρτλεϊ
Βολές ο Νόλεϊ για την ΑΕΚ
1ο φάουλ ο Χολ και βολές για τον Πίκνεϊ
7:28 για το τέλςο της 3ης περιόδου
3ο δεκάλεπτο στον ημιτελικό
Και πάλι στο παρκέ οι δυο ομάδες
ο Ντόντα Χολ έχει 11 πόντους για τον Ολυμπιακό
ο Τσαλμπούρης της ΑΕΚ με 13 πόντους είναι μέχρι στιγμής ο πρώτος σκόρερ του αγώνα
τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου
Ολυμπιακός: 12/16 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 7/11 βολές, 19 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 7 επιθετικά), 13 ασίστ, 10 λάθη, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ
ΑΕΚ: 9/18 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 7/10 βολές, 12 ριμπάουντ (9 αμυντικά - 3 επιθετικά), 12 ασίστ, 7 λάθη, 8 κλεψίματα
26 δεύτερα για το ημίχρονο - Τάιμ άουτ
Βολές για τον Φουρνιέ
Βολές για τον Μοντέρο
Αντιαθλητικό τελικά, άρα δύο βολές για τον Χολ και μετά μπάλα στον Ολυμπιακό
Ελέγχεται εάν το φάουλ του Λαρεντζάκη ήταν αντιαθλητικό
Φάουλ και βολές για τον Χολ
Άστοχες οι δυο ομάδες
Φουρνιέ και Μοντέρο βρίσκοντια στο ματς στο δεύτερο δεκάλεπτο, γιθα τον Ολυμπιακό
Βολές για τον Τζόσεφ
2ο δεκάλεπτο
Βολές για τον Βεζένκοφ
Βολές για τον Λαρεντζάκη
3:14 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Βολές για τον Τζόσεφ
Βολές για τον Χολ
Τάιμ άουτ
Βολές για την ΑΕΚ
6:10 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Φάουλ και βολές για τον Νόλεϊ
Θα υπάρξει και ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου
Η 'ωρα του εθνικού ύμνου, λίγο πριν το τζάμπολ του ημιτελικού
Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίκνεϊ και Τζόσεφ η πεντάδα της ΑΕΚ
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ οι πέντε πρώτοι του Ολυμπιακού
Η ΑΕΚ δεν έχει απόψε τους τραυματίες Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ
Η 12άδα της ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.
Η 12άδα του Ολυμπιακού (Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.
Ντεμπούτο για Ερτέλ στην ΑΕΚ
Εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού ο Μιλουτίνοφ
Τη διαιτητική τριάδα αποτελέουν οι Τσαρούχα-Καρπάνος-Αγραφώτης
Για την ΑΕΚ, είναι το πρώτο της επίσημο ματς
Για τον Ολυμπιακό αυτό είναι το τέταρτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, καθώς έχει τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup της Euroleague, αλλά και το νικηφόρο αποτέλεσμα επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - ΑΕΚ, τον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup στο μπάσκετ