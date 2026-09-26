Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΑΕΚ live ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup

Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στον τελικό
Ολυμπιακός – ΑΕΚ live ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup
Super Cup
1ος ημιτελικός
46 - 37
2ο δεκάλεπτο
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Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (27/9/2026), όπου θα συναντήσει τον νικητή του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

18:00 | 26.09.2026
67-46 με τον ΜακΙντάιρ
17:59 | 26.09.2026

Βολές για τον Μπάρτλεϊ

17:59 | 26.09.2026
65-47 με γρήγορους πόντους
17:59 | 26.09.2026
63-47 με τον Μπάρτλεϊ
17:58 | 26.09.2026
63-44 με τον Χολ ο Ολυμπιακός
17:58 | 26.09.2026
61-44 με κάρφωμα του Τζόσεφ
17:58 | 26.09.2026
61=42 με τον ΜακΙντάιρ
17:58 | 26.09.2026
59-42 η ΑΕΚ
17:57 | 26.09.2026

Βολές ο Νόλεϊ για την ΑΕΚ

17:56 | 26.09.2026
59-41 με τον Ντόρσεϊ
17:56 | 26.09.2026
56-41 η ΑΕΚ
17:55 | 26.09.2026

1ο φάουλ ο Χολ και βολές για τον Πίκνεϊ

17:55 | 26.09.2026
65-40 με Βεζένκοφ
17:54 | 26.09.2026

7:28 για το τέλςο της 3ης περιόδου

17:50 | 26.09.2026
54-40 με τον Γουόρντ
17:50 | 26.09.2026
51-40 η ΑΕΚ
17:49 | 26.09.2026
51-37 με τον Γουορντ
17:49 | 26.09.2026
49-37 με τον Ντόρσεϊ, έφτασε τους 11 πόντους
17:48 | 26.09.2026

3ο δεκάλεπτο στον ημιτελικό

17:44 | 26.09.2026

Και πάλι στο παρκέ οι δυο ομάδες

17:44 | 26.09.2026

ο Ντόντα Χολ έχει 11 πόντους για τον Ολυμπιακό

17:43 | 26.09.2026

ο Τσαλμπούρης της ΑΕΚ με 13 πόντους είναι μέχρι στιγμής ο πρώτος σκόρερ του αγώνα

17:41 | 26.09.2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ live ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup
Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκης είχαν τετ-α-τετ κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – ΑΕΚ με χαμόγελα και «γαλλικά»
Τα... είπαν οι δυο πρώην συμπαίκτες και φίλοι, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Super Cup
17:41 | 26.09.2026
17:41 | 26.09.2026
17:40 | 26.09.2026

τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου

Ολυμπιακός: 12/16 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 7/11 βολές, 19 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 7 επιθετικά), 13 ασίστ, 10 λάθη, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ

ΑΕΚ: 9/18 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 7/10 βολές, 12 ριμπάουντ (9 αμυντικά - 3 επιθετικά), 12 ασίστ, 7 λάθη, 8 κλεψίματα

17:34 | 26.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ με το σκορ στο 46-37
17:31 | 26.09.2026

26 δεύτερα για το ημίχρονο - Τάιμ άουτ

17:30 | 26.09.2026
46-37 με τον Τσαλμπούρη, που έκλεψε και την μπάλα
17:30 | 26.09.2026
Άστοχος και στις δυο
17:29 | 26.09.2026

Βολές για τον Φουρνιέ

17:27 | 26.09.2026
46-35 με τον Ερτέλ
17:27 | 26.09.2026
46-33 με τον Νόλεϊ και τάιμ άουτ
17:26 | 26.09.2026
46-31 με τον Τσαλμπούρη
17:25 | 26.09.2026
46-29 με τον Μπάρτλεϊ
17:24 | 26.09.2026
46-46 με τον Μοντέρο ο Ολυμπιακός
17:24 | 26.09.2026
43-26 με κάρφωμα του Χολ
17:24 | 26.09.2026
41-26 με τον Εντιάι
17:23 | 26.09.2026
38-26 με τον Τσαλμπούρη η ΑΕΚ
17:22 | 26.09.2026
28-34 ο Ολυμπιακός μπροστά
17:22 | 26.09.2026

Βολές για τον Μοντέρο

17:19 | 26.09.2026
37-24 με τον Τσαλμπούρη
17:19 | 26.09.2026
37-22 με τον Νετζήπογλου και τάιμ άουτ
17:18 | 26.09.2026
35-22 με τον Μοντέρο
17:17 | 26.09.2026
33-22 με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός
17:16 | 26.09.2026
30-22 ο Χολ με τις βολές του
17:15 | 26.09.2026

Αντιαθλητικό τελικά, άρα δύο βολές για τον Χολ και μετά μπάλα στον Ολυμπιακό

17:14 | 26.09.2026

Ελέγχεται εάν το φάουλ του Λαρεντζάκη ήταν αντιαθλητικό

17:14 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Χολ

17:14 | 26.09.2026

Άστοχες οι δυο ομάδες

17:13 | 26.09.2026

Φουρνιέ και Μοντέρο βρίσκοντια στο ματς στο δεύτερο δεκάλεπτο, γιθα τον Ολυμπιακό

17:12 | 26.09.2026
28-22 μειώνει η ΑΕΚ
17:11 | 26.09.2026

Βολές για τον Τζόσεφ

17:10 | 26.09.2026
28-21 μειώνει η ΑΕΚ με τον Τσαλμπούρη
17:10 | 26.09.2026

2ο δεκάλεπτο

17:08 | 26.09.2026
28-18 τέλος πρώτου δεκαλέπτου
17:07 | 26.09.2026
28-18 μπροστά στο σκορ ο Ολυμπιακός
17:05 | 26.09.2026

Βολές για τον Βεζένκοφ

17:04 | 26.09.2026
26-18 ο Τσαλμπούρης
17:03 | 26.09.2026
26-16 με τον Ερτέλ η ΑΕΚ
17:03 | 26.09.2026
26-13 με ωραίο τελείωμα του Καραγιαννίδη
17:02 | 26.09.2026
24-13 με τον Ντόρσεϊ
17:02 | 26.09.2026
22-13 με τις βολές του Λαρεντζάκη
17:01 | 26.09.2026

Βολές για τον Λαρεντζάκη

17:01 | 26.09.2026
22-11 με τον Ντόρσεϊ
17:00 | 26.09.2026
19-11 μειώνει η ΑΕΚ
17:00 | 26.09.2026

3:14 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

17:00 | 26.09.2026

Βολές για τον Τζόσεφ

16:59 | 26.09.2026
19-9 με τον Χολ και πάλι
16:58 | 26.09.2026
16:58 | 26.09.2026
17-9 με 1/2 βολές του Χολ
16:56 | 26.09.2026

Βολές για τον Χολ

16:55 | 26.09.2026

Τάιμ άουτ

16:55 | 26.09.2026
16-9 με κάρφωμα του Τζόσεφ
16:55 | 26.09.2026
16-7 ο Βεζένκοφ
16:55 | 26.09.2026
14-7 η ΑΕΚ
16:54 | 26.09.2026
14-5 με τον Ντόρσεϊ, το πρώτο του καλάθι στον ημιτελικό, μετά από άστοχες προσπάθειες
16:54 | 26.09.2026
11-5 με 1/2 από τον Τζόσεφ
16:53 | 26.09.2026

Βολές για την ΑΕΚ

16:52 | 26.09.2026

6:10 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

16:51 | 26.09.2026
11-4 με κάρφωμα του Χολ
16:51 | 26.09.2026
9-4 και πάλι ο Βεζένκοφ
16:50 | 26.09.2026
7-4 ο Ολυμπιακός μπροστά
16:50 | 26.09.2026
6-4 ο Βεζένκοφ και θα εκτελέσει μια βολή
16:48 | 26.09.2026
4-4 με τον Γουόρντ
16:48 | 26.09.2026
2-4 με 1/2 βολές του Νόλεϊ
16:47 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Νόλεϊ

16:47 | 26.09.2026
2-3 από τον Νόλεϊ
16:47 | 26.09.2026
2-0 με τον Χολ
16:46 | 26.09.2026
Τζάμπολ στο ματς
16:45 | 26.09.2026

Θα υπάρξει και ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

16:44 | 26.09.2026

Η 'ωρα του εθνικού ύμνου, λίγο πριν το τζάμπολ του ημιτελικού

16:44 | 26.09.2026

Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίκνεϊ και Τζόσεφ η πεντάδα της ΑΕΚ

16:42 | 26.09.2026

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ οι πέντε πρώτοι του Ολυμπιακού

16:41 | 26.09.2026

Στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ

16:40 | 26.09.2026

Η ΑΕΚ δεν έχει απόψε τους τραυματίες Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ

16:40 | 26.09.2026

Η 12άδα της ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.

16:40 | 26.09.2026

Η 12άδα του Ολυμπιακού (Μπαρτζώκας): Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.

16:40 | 26.09.2026

Ντεμπούτο για Ερτέλ στην ΑΕΚ

16:39 | 26.09.2026

Εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού ο Μιλουτίνοφ

16:39 | 26.09.2026

Τη διαιτητική τριάδα αποτελέουν οι Τσαρούχα-Καρπάνος-Αγραφώτης

16:39 | 26.09.2026

Για την ΑΕΚ, είναι το πρώτο της επίσημο ματς

16:38 | 26.09.2026

Για τον Ολυμπιακό αυτό είναι το τέταρτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, καθώς έχει τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup της Euroleague, αλλά και το νικηφόρο αποτέλεσμα επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια

16:38 | 26.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - ΑΕΚ, τον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup στο μπάσκετ

16:37 | 26.09.2026
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