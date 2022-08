Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας στα προκριματικά του Europa League και πλέον θα βρει μπροστά του τον Απόλλωνα Λεμεσού στα play off, για μία θέση στους ομίλους της διοργάνωσης.

Η UEFA γνωστοποίησε μάλιστα και αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται αρχικά στο στάδιο «ΓΣΠ» της Λευκωσίας, την Πέμπτη 18/8 και ώρα 8 μ.μ.

Η ρεβάνς θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα (Πέμπτη 25/5) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με ώρα έναρξης τις 10 μ.μ. Διαιτητής του πρώτου αγώνα θα είναι ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ, ενώ για τη ρεβάνς, ορίστηκε ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των δύο αγώνων μας κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού! / The dates and hours of our next two games against @APOLLONOFFICIAL! 🔴⚪📅#Olympiacos #UEL #OLYAPOL #APOLOLY #Football #Greece #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/qVrxKFuqHU