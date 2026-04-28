Τζορτζίνα Ροντρίγκες: Η θεωρία με την διαιτητική εύνοια της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο έφερε το «Georgina League»

Μέλος της Αλ Αχλί τιμωρήθηκε για κράξιμο σε διαιτητή, χρησιμοποιώντας την Τζορτζίνα Ροντρίγκες
ΦΩΤΟ REUTERS/Carmen Jaspersen

Δεν είναι λίγοι αυτοί στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας που ισχυρίζονται ότι η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο -που πάει… φουλ για τον τίτλο- έχει διαιτητική εύνοια, προκειμένου ο Πορτογάλος να σηκώσει το πρώτο του τρόπαιο στη χώρα.  Μάλιστα, στα social media, κυκλοφορεί εδώ και μερικές εβδομάδες το έμβλημα της Saudi Pro League, αλλαγμένο, με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες (σ.σ. αρραβωνιαστικιά του Πορτογάλου) να μπαίνει στο σήμα και την ονομασία της Λίγκας να μετατρέπεται σε Georgina League!

Στην αναδημοσίευση του εν λόγω logo -εμπνευσμένο από την Τζορτζίνα Ροντρίγκες- προχώρησε στις αρχές Απριλίου και ο φωτογράφος της Αλ Αχλί, Τάουα Αντούνες, Γκόμες, ο οποίος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 13.000 δολαρίων.

Η σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για ασέβεια προς διαιτητή, καθώς η φωτογραφία που είχε αναδημοσιεύσει σε στόρι στο Instagram ο Βραζιλιάνος περιλάμβανε το προαναφερθέν λογότυπο στο πρόσωπο του ρέφερι αναμέτρησης της Αλ Αχλί.

