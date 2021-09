Δυο σημαντικές απουσίες έχει η αποστολή που ανακοίνωσε ο Πέδρο Μαρτίνς για το Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης (3η αγωνιστική της Superleague).

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό (22.09.2021 / 18:15) εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Απόλλωνα Σμύρνης, αφήνοντας εκτός αποστολής του Ελ Αραμπί και Εμβιλά.

Οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τραυματισμών (δεν έπαιξαν κόντρα στη Λαμία), δεν είναι απολύτως έτοιμοι κι έτσι ο Πορτογάλος τεχνικός τους άφησε εκτός, για να τους έχει στη διάθεση του για τη συνέχεια.

Οι 24 παίκτες της αποστολής του Ολυμπιακού

Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, Λαλά, Ανδρούτσος, Καρμπόβνικ, Ο. Μπα, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, Παπαδόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Σουρλής, Μπουχαλάκης, Κούντε, Μ. Καμαρά, Α. Καμαρά, Βαλμπουενά, Ονιεκουρού, Μασούρας, Λόπες, Βρουσάι, Α. Μπα, Τικίνιο

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. / The squad players selected ahead of the match against Apollon Smirnis. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAPOL #Football #FootballGame​ #SquadList pic.twitter.com/oWw3sVdifX