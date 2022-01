Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τοντ Κάντγουελ.

Σύμφωνα με ΜΜΕ στην Αγγλία, οι Πειραιώτες έρονται να έχουν συμφωνήσει με την Νόριτς για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για το που επιθυμεί να αγωνιστεί, μιας και η ομάδα του έχει συμφωνήσει και με την Μπόρνμπουθ!

Bournemouth and Olympiacos have agreed loan deals with Norwich City for Todd Cantwell and the player will decide where he moves today. #NCFC #afcb #OlympiacosFC #DeadlineDay