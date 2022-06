Έρχονται αλλαγές στους “ερυθρόλευκους”; Ο Μόργκαν Ντε Σάνκτις φέρεται να είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει το πόστο του του αθλητικού διευθυντή στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει ο Iταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας και πρώην συνεργάτης του τεχνικού διευθυντή της Ρόμα, Τιάγκο Πίντο, ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Οι Ιταλοί το πήγαν ένα… βήμα παραπάνω, αναφέροντας πως ο Ντε Σάνκτις βρέθηκε στην Αθήνα για 3 μέρες. Η οριστική απόφαση βέβαια δεν έχει ληφθεί από τους Πειραιώτες, ενώ στη λίστα δεσπόζουν και άλλα ονόματα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στη λίστα βρίσκεται και ο Βάλτερ Σαμπατίνι, που από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο ήταν τεχνικός διευθυντής στη Σαλερνιτάνα, ωστόσο ο Ντι Μάρτζιο αναφέρει πως «ο Ντε Σάνκτις βρίσκεται στην pole position».

#Calciomercato | @olympiacosfc, per il ruolo di ds in pole c’è De Sanctis. In corsa anche Walter Sabatini https://t.co/O0KQNGufza