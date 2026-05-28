Βόμβα μεγατόνων στο Roland Garros: Ο Τσερούντολο απέκλεισε τον Σίνερ

Σοκαριστικό αποκλεισμό γνώρισε ο Γιανίκ Σίνερ από τον δεύτερο γύρο του Roland Garros. Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου υπέστη μια απίστευτη κατάρρευση κόντρα στον Τσερούντολο, ο οποίος πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.

Οι δύο απόλυτοι κυρίαρχοι σε όλα τα Grand Slams εδώ και παραπάνω από 2 χρόνια, Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ, δεν βρίσκονται στο ταμπλό του Roland Garros!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού, ενώ ο Ιταλός έπεσε θύμα τεράστιας έκπληξης μετά από 30 σερί νίκες, γνωρίζοντας την ήττα από τον Τσερούντολο με 3-1 σετ (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1).

Ο Γιανίκ Σίνερ έκανε πλάκα στα δύο πρώτα σετ (3-6, 2-6), αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε, παραλίγο να λιποθυμίσει και τελικά ηττήθηκε άνετα από τον Τσερούντολο στα επόμενα τρία σετ.

Να σημειωθεί ότι στην πλευρά του Σίνερ βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει μία τρομερή ευκαιρία να φτάσει μακριά στο Roland Garros. Ο μόνος παίκτης από το Top 10 που θα χρειαστεί να περάσει για να μπει στα ημιτελικά είναι ο Μπεν Σέλτον.

Μεγάλο φαβορί πλέον για τον τίτλο δεν μπορεί να μην είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια είναι συνεπής σε όλα τα majors και χάνει αποκλειστικά από έναν εκ των Σίνερ και Αλκαράθ.