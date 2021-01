Ολυμπιακός: «Καθαρή» από κορονοϊό η Ζαλγκίρις πριν τους «ερυθρόλευκους»

Αρνητικά ήταν όλα τα τεστ κορονοϊού στη Ζαλγκίρις Κάουνας πριν το αυριανό (22/1) ματς με τον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Euroleague, οπότε ο «συναγερμός» που είχε σημάνει μετά το θετικό δείγμα του Μπλάζεβιτς έλαβε τέλος.

Τα σημερινά (21/1) τεστ των παικτών και του επιτελείου της Ζαλγκίρις Κάουνας για τον κορονοϊό βγήκαν αρνητικά και όλα είναι εντάξει ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (22/1, 20:00). Θυμίζουμε ό,τι μετά το θετικό δείγμα του 19χρονου σέντερ των Λιθουανών, Μάρεκ Μπλάζεβιτς, οι άνθρωποι της Ζαλγκίρις θορυβήθηκαν και όλοι στην ομάδα υποβλήθηκαν σε νέα τεστ.

The second round of COVID-19 tests has come back negative for the rest of Zalgiris’ players and coaches, and we have the green light for the game against Olympiacos! 🟢 pic.twitter.com/xpueDo7zW3