Ο Ολυμπιακός άλλαξε την ευρωπαϊκή του λίστα και συμπεριέλαβε το τελευταίο του μετεγγραφικό απόκτημα, Χένρι Ονιεκούρου. Η αποστολή του Πέδρο Μαρτίνς για το Ολυμπιακός – Λουντογκόρετς.

Ο Χένρι Ονιεκούρου ολοκλήρωσε τη Δευτέρα (02.08.2021) την μετεγγραφή του και υπέγραψε για 4 χρόνια στον Ολυμπιακό.

Λίγες ώρες μετά, όχι μόνο έκανε την πρώτη του προπόνηση μαζί με τους νέους του συμπαίκτες, αλλά έδειξε “ετοιμοπόλεμος” και μπήκε στις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς για τις αναμετρήσεις με την Λουντογκόρετς.

Ο 24χρονος Νιγηριανός αριστερός εξτρέμ πήρε τη θέση του Κρίστινσον στην τελική λίστα που δηλώθηκε στην UEFA, αλλά έμεινε εκτός αποστολής για το αυριανό ματς. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έμεινε και αυτός εκτός αποστολής, αλλά παρέμεινε στη λίστα, αφού υπάρχει η προσδοκία να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς.

Λίστα Α

Ανδρούτσος

Αποστολόπουλος

Ουσεϊνού Μπα

Σεμέδο

Μπουχαλάκης

Μαντί Καμαρά

Αγκιμπού Καμαρά

Ελ Αραμπί

Ονιεκουρού

Κούντε

Λαλά

Μάρκοβιτς

Μασούρας

Χασάν

Εμβιλά

Παπασταθόπουλος

Ραντζέλοβιτς

Ρέαμπτσιουκ

Σισέ

Τικίνιο

Τζολάκης

Βατσλίκ

Βαλμπουενά

Βρουσάι

Λίστα Β

Καραργύρης

Κασέμι

Κίτσος

Λιάτσος

Νικόλης

Ντόι

Σαπουντζής

Σουρλής

Σταμούλης

Στη αποστολή του Ολυμπιακού για το πρώτο ματς με την Λουντογκόρετς βρίσκονται οι Τζολάκης, Βατσλίκ, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, Σισέ, Ουσεϊνού Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Αποστολόπουλος, Σουρλής, Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Εμβιλά, Κούντε, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τη Λουντογκόρετς. / The squad players selected ahead of the match against @Ludogorets1945. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UCL #OLYLUD #Football #FootballGame #SquadList @ChampionsLeague pic.twitter.com/sFkSZcsNb0