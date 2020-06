Με τον Ματιέ Βαλμπουενά στην αποστολή του θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς των ημιτελιών του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (24/6).

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ματς με τον ΠΑΟΚ στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” αύριο (24/6), για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, που έμεινε εκτός από το ματς με τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή (21/6), συμπεριλήφθηκε κανονικά αν και δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί στον οπίσθιο μηριαίο. Η συμμετοχή του Γάλλου πάντως αναμένεται να κριθεί την τελευταία στιγμή.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Ξενιτίδης, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Σουρλής, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PΑΟΚ FC.