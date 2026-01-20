Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Με τα ερυθρόλευκα οι Πειραιώτες στο παιχνίδι του Champions League

Με την εντός έδρας εμφάνιση θα αγωνιστούν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ
Ο Ζέλσον Μάρτινς με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Ζέλσον Μάρτινς/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League και με ανάρτηση στα social media ενημέρωσαν τους οπαδούς τους ότι θα αγωνιστούν με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Το παιχνίδι έχει σημασία τελικού για τον Ολυμπιακό, καθώς χρειάζεται μόνο νίκη με τη Λεβερκούζεν για να διατηρήσει τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα παραταχθούν με την εντός έδρας εμφάνιση και πλέον, όλα είναι έτοιμα για το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 22:00 (20/01/26, Newsit.gr, MEGA, Cosmote Sport 2).

