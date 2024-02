Ολυμπιακός: Ο γιος του Σακίλ ΜακΚίσικ μπήκε μέσα στο τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 69-58 του Παναθηναϊκού, στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ και ο γιος του Σακίλ ΜακΚίσικ είχε την ευκαιρία να μπει ξανά σε κούπα των Πειραιωτών.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν εκτός λίστας για τον τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκού στο Κύπελλο Ελλάδας, λόγω των περιορισμών σε ξένους παίκτες στη διοργάνωση, αλλά πανηγύρισε μαζί με την ομάδα και με το γιο του και τη σύντροφό του.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ ανέβασε μάλιστα μία φωτογραφία στο twitter, όπου εμφανίζεται ο γιος τους να έχει μπει μέσα στο τρόπαιο του Κυπελλούχου Ελλάδας, κάτι που είχε κάνει και την περασμένη σεζόν. «Η αγαπημένη του στιγμή μέσα στη χρονιά», έγραψε έτσι η μητέρα του στη λεζάντα.

his favorite time of the year pic.twitter.com/zcECq1OJtB