Λουτσέσκου: «Διανύαμε μία τρελή και κακή περίοδο»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του απέναντι στον Ολυμπιακό, χαρακτηρίζοντας ένα από τα «κλειδιά» της νίκης τον Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εντός έδρας του Ολυμπιακού με 3-1 για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, κάνοντας όνειρα για έξοδο στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του και έκανε έναν απολογισμό για το πώς ξεκίνησε η χρονιά και πόσο περίεργα εξελίχθηκε.

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο, αλλά καταφέραμε να προηγηθούμε. Δεν το αξιολογήσαμε σωστά και ήρθε η ισοφάριση. Ο αντίπαλος είχε περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με εμάς.

Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια και σκοράραμε δύο φορές. Είχαμε τον έλεγχο και μία σημαντική απόκρουση του Παβλένκα. Ήταν ένα από τα σημεία – κλειδιά για τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν μία τρελή και κακή περίοδος για εμάς από τις αρχές Φεβρουαρίου. Αυτή φάνηκε στο ξεκίνημα. Είδαμε σήμερα ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν είναι στο 100%. Σε στιγμές παράξαμε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, είχαμε τοπ ενέργειες. Τα πράγματα στιγμή με στιγμή, λεπτό με λεπτό, παιχνίδι με παιχνίδι πηγαίνουν καλύτερα για εμάς. Είναι σημαντικό που επιστρέφουν ποδοσφαιριστές.

Αντιδράσαμε καλά. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί και δείχνουμε ότι επιστρέφουμε. Αυτό που κάνουμε πράκτικά αυτή τη στιγμή είναι ότι αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα».

Αν ο ΠΑΟΚ ανακτά την κλονισμένη αυτοπεποίθησή του:

«Είναι μια σκληρή απογοήτευση για εμάς το πώς πήγε η χρονιά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δείχναμε τοπ ποιότητα. Όλα αυτά «έσπασαν» και αυτή η κατάσταση ήρθε πολύ περίεργα για εμάς. Μας «τραυμάτισε», αλλά το πιο σημαντικό είναι να βγάζεις αντίδραση στην πιο δύσκολη κατάσταση.

Η απόλαυση του να παίζεις και να κερδίζεις βοηθά στην αυοπεποίθηση. Το πώς ξεκινήσαμε, πώς δουλεύαμε, πώς χάσαμε παίκτες και πώς χάσαμε το Κύπελλο επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή μας. Κάναμε μία πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά αντιμετωπίσαμε τη Λιόν και τη Θέλτα με μισή ομάδα. Είναι μία περίπλοκη σεζόν και θέλουμε το καλύτερο δυνατό στο τελείωμα».