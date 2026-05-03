Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί απόψε (03/05/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τους προπονητές των δύο ομάδων να ανακοινώνουν τις ενδεκάδες στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τους δύο Αργεντινούς, Ταμπόρδα και Αντίνο για τις θέσεις πίσω από τον Ανδρέα Τετέι στην επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς προτίμησε τον Περέιρα πίσω από τους Ζίνι και Βάργκα, στην ενδεκάδα των φιλοξενούμενων.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα.