Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Οι επιλογές του Μπενίτεθ και του Νίκολιτς για το μεγάλο ματς των πλέι οφ της Super League
Η Λεωφόρος
Η Λεωφόρος πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί απόψε (03/05/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τους προπονητές των δύο ομάδων να ανακοινώνουν τις ενδεκάδες στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τους δύο Αργεντινούς, Ταμπόρδα και Αντίνο για τις θέσεις πίσω από τον Ανδρέα Τετέι στην επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς προτίμησε τον Περέιρα πίσω από τους Ζίνι και Βάργκα, στην ενδεκάδα των φιλοξενούμενων.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
90
63
52
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo