Γιουβέντους – Βερόνα 1-1: Χαμένη ευκαιρία για την εξασφάλιση του Champions League

«Αυτοκτόνησε» η Γιουβέντους. Απέναντι στην Βερόνα που έχει υποβιβαστεί η «βέκια σινιόρα» δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Τορίνο (1-1) χάνοντας τεράστια ευκαιρία να «πιάσει» τη Μίλαν στην 3η θέση και να «κλειδώσει» σε μεγάλο βαθμό την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.
Η Γιουβέντους δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία της Κόμο με τη Νάπολι, ενώ λίγο έλειψε να μην πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας,
Ο Μπόουι άνοιξε το σκορ στο 34′ για τη Βερόνα, με τον Βλάχοβιτς να χαρίζει τον βαθμό της ισοπαλίας στη Γιουβέντους στο 62′.
Η βαθμολογία της Serie A
Ίντερ 79 -34αγ. –Champions League–
Νάπολι 70
Μίλαν 67
Γιουβέντους 65
Κόμο 62
Ρόμα 61 -34αγ.
Αταλάντα 55
Μπολόνια 49
Σασουόλο 49
Λάτσιο 48 -34αγ.
Ουντινέζε 47
Πάρμα 42 -34αγ.
Τορίνο 41
Τζένοα 40
Φιορεντίνα 37 -34αγ.
Κάλιαρι 37
Λέτσε 32
Κρεμονέζε 28 -34αγ.
Βερόνα 20 -34αγ. –Υποβιβάστηκε–
Πίζα 18 –Υποβιβάστηκε–