Γιουβέντους – Βερόνα 1-1: Χαμένη ευκαιρία για την εξασφάλιση του Champions League

«Αυτοκτόνησε» η Γιουβέντους. Απέναντι στην Βερόνα που έχει υποβιβαστεί η «βέκια σινιόρα» δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Τορίνο (1-1) χάνοντας τεράστια ευκαιρία να «πιάσει» τη Μίλαν στην 3η θέση και να «κλειδώσει» σε μεγάλο βαθμό την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Η Γιουβέντους δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία της Κόμο με τη Νάπολι, ενώ λίγο έλειψε να μην πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας,

Ο Μπόουι άνοιξε το σκορ στο 34′ για τη Βερόνα, με τον Βλάχοβιτς να χαρίζει τον βαθμό της ισοπαλίας στη Γιουβέντους στο 62′.

Η βαθμολογία της Serie A

Ίντερ 79 -34αγ. –Champions League–

Νάπολι 70

Μίλαν 67

Γιουβέντους 65

Κόμο 62

Ρόμα 61 -34αγ.

Αταλάντα 55

Μπολόνια 49

Σασουόλο 49

Λάτσιο 48 -34αγ.

Ουντινέζε 47

Πάρμα 42 -34αγ.

Τορίνο 41

Τζένοα 40

Φιορεντίνα 37 -34αγ.

Κάλιαρι 37

Λέτσε 32

Κρεμονέζε 28 -34αγ.

Βερόνα 20 -34αγ. –Υποβιβάστηκε–

Πίζα 18 –Υποβιβάστηκε–