Απόλλων Σμύρνης – Πανιώνιος: Ένταση και λογομαχία στο φινάλε του μικρού τελικού του Conference Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε με 15-13 τον Πανιώνιο στον μικρό τελικό του Final 4 του Conference Cup στο πόλο ανδρών και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με ένταση στην πισίνα.

Ένα σκληρό μαρκάρισμα του Καπετανάκη στον Σολανάκη οδήγησε σε μία έντονη λογομαχία ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων και λίγο έλειψε να υπάρξει σύρραξη στην πισίνα, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης του Απόλλωνα Σμύρνης με τον Πανιώνιο.

Τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα όμως και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, με το μικρό τελικό να λήγει χωρίς κάτι περαιτέρω και την “ελαφρά ταξιαρχία” να πανηγυρίζει την κατάκτηση του χάλκινο μεταλλίου.

Για την ιστορία, αυτή ήταν η 11η διαδοχική νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης απέναντι στον Πανιώνιο.