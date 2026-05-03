Καραπαπάς για το 1-0 του ΠΑΟΚ: «Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας με την ΑΕΚ ακυρώθηκε;»

Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά για το γκολ του Γερεμέγεφ
Ο Κώστας Καραπαπάς
Πολλά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα είχαν οι Πειραιώτες, με τον Κώστα Καραπαπά να στέκεται στο γκολ του Γερεμέγεφ με το οποίο οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ.

Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στην Τούμπα στο 15′. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντής Τζολάκης απέκρουσε σουτ του Γιάννη Μιχαηλίδη και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε την ασταθή του επέμβαση για να κάνει από κοντά το 1-0.

Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη συγκεκριμένη φάση, καθώς υπήρξαν παράπονα πως ο Μπάμπα Ράχμαν ήταν εκτεθειμένος και επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Έλληνα τερματοφύλακα, επομένως το γκολ θα έπρεπε να ακυρωθεί.

Ο Κώστας Καραπαπάς σχολίασε τη φάση, συγκρίνοντάς τη με το ακυρωθέν γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ.

«Υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς; Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ;», έγραψε αναλυτικά ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού στο Instagram.

