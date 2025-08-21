Ολυμπιακός: Ο Καλίφα Κουμάντζε στην προετοιμασία των Πειραιωτών – Ανοικτό το ενδεχόμενο παραμονής του

Με τις απουσίες των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο στην προετοιμασία του, λόγω Eurobasket 2025, ο Ολυμπιακός έψαχνε «λύσεις» για τις προπονήσεις της ομάδας. Το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025) οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ότι ο έμπειρος σέντερ, Καλιφά Κουμάντζε, θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον 29χρονο σέντερ ύψους 2.21 μ. υπάρχει οψιόν για να συνεχίσει στους πρωταθλητές Ελλάδος όλη τη σεζόν ως 4ος ψηλός, εφόσον ανταποκριθεί στην προετοιμασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ρόστερ του Ολυμπιακού προστέθηκε πρόσφατα ο Ντόντα Χολ για 2ος, ενώ ο Μουσταφά Φαλ -ως γνωστόν- χάνει τη σεζόν λόγω τραυματισμού.

Στην ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» αναφέρεται: «Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».

O Καλίφα Κουμάτζε που διαθέτει εμπειρία από τη Euroleague αφού έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στη γερμανική ομάδα, πήγε στην Κίνα για λογαριασμό της Shandong Hi-Speed Kirin.