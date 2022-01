Ο Χένρι Ονιεκούρου θα δώσει τελικά το “παρών” στο Κόπα Άφρικα με την Εθνική Νιγηρίας και ενσωματώθηκε ήδη στην αποστολή της ομάδας, όντας από τους τελευταίους που κλήθηκαν σε αυτή.

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν βρισκόταν αρχικά στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, αλλά η απουσία του Οσιμέν, θα του δώσει την ευκαιρία να βρεθεί στο τουρνουά της Αφρικής.

Ο Ονιεκούρου θα χάσει έτσι τα πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη σεζόν, με τον Πέδρο Μαρτίνς να έχει κι άλλες σημαντικές απώλειες, με σημαντικότερη αυτή του Αγκιμπού Καμαρά.

Olympiacos striker, Henry Onyekuru, has arrived at the Super Eagles of Nigeria’s camp in Abuja to swell the number of players in camp to nine.https://t.co/nBgE8SO5km