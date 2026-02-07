Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Super League

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Βάσκος τεχνικός για το μεγάλο ματς της 20ής αγωνιστικής της Super League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Επιστροφή Ελ Κααμπί! Ο Μαροκινός επιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό (08.02.2026, 21:00, Newsit.gr) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης”, για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού είδε τον Ελ Κααμπί να βγάζει όλο το πρόγραμμα της σημερινής (07.02.2026) προπόνησης και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή των Πειραιωτών για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (είχε μείνει εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά και από το ματς στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης).

Εκτός παραμένει ο τραυματίας Πιρόλα όπως και ο Μπρούνο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Ροντινέι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
116
98
90
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo