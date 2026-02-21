Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Οι διαιτητές του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται απόψε (21.02.2026, 20:00, Newsit.,gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διεκδικώντας τον τίτλο στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Λίγη ώρα πριν το “τζάμπολ” του αγώνα, έγιναν γνωστολι από την ΕΟΚ οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Οι διαιτητές του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα είναι οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, ενώ κομισάριοι θα είναι οι Τέγα και Τζαμάκου.

Ο Τσιμπούρης ήταν στον περσινό τελικό που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, ενώ οι Παπαπέτρου και Κατραχούρας στον προπέρσινο που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Παπαπέτρου ήταν και στον τελικό του 2019 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.