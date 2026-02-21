Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Οι διαιτητές του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Η ΕΟΚ έκανε γνωστή την διαιτητική τριάδα του “μεγάλου” αγώνα
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται απόψε (21.02.2026, 20:00, Newsit.,gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡΤ) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διεκδικώντας τον τίτλο στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Λίγη ώρα πριν το “τζάμπολ” του αγώνα, έγιναν γνωστολι από την ΕΟΚ οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Οι διαιτητές του μεγάλου τελικού του Allwyn Final 8 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα είναι οι Παπαπέτρου, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, ενώ κομισάριοι θα είναι οι Τέγα και Τζαμάκου.

Ο Τσιμπούρης ήταν στον περσινό τελικό που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, ενώ οι Παπαπέτρου και Κατραχούρας στον προπέρσινο που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Παπαπέτρου ήταν και στον τελικό του 2019 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
183
173
139
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo