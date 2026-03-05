Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι των «αιωνίων» για την 30η αγωνιστική της Euroleague

Οι δύο Πέρεθ και ο Πέτεκ θα είναι η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης της 30ης αγωνιστικής
Ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ
Ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ σε αγώνα της Euroleague/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague (06/03/26, 21:15) και η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα κληθούν να σφυρίξουν το μεγάλο παιχνίδι της εβδομάδας.

Οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Εμίλιο Πέρεθ και Σάσο Πέτεκ θα είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη βαθμολογική σημασία και για τους δύο «αιωνίους».

Η Euroleague όρισε τρεις διαιτητές με αρκετή εμπειρία στη διοργάνωση και ελπίζει να μην χρειαστεί να ακουστούν τα ονόματά τους, μετά την ολοκλήρωση ενός αγώνα, που σχεδόν πάντα ανοίγει αρκετά θέματα συζήτησης.

Ο Ολυμπιακός είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18-10 και ο Παναθηναϊκός είναι 10ος με 16-13 και είναι αναγκασμένοι και οι δύο να παλέψουν για το ροζ φύλλο αγώνα.

Αθλητικά
