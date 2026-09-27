Παρακολουθήσατε live τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 101-96 τελικό: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Super Cup
Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Super Cup μετά από τελικό θρίλερ!
101-96 με 1/2 βολές του Χολ και τέλος
Αστόχησε σε τρίποντο ο Όσμαν
100-96 με 2/2 βολές του Μοντέρο
15 δευτερόλεπτα ακόμα
98-96 με τρίποντο του Φόστερ
98-93 με 2/2 βολές του Μοντέρο 26.6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος
Δύο αστόχα τρίποντα από τον Καλάθη
96-93 από τον Μοντέρο
94-93 από τον Φόστερ
94-91 με 2/2 βολές του Αλεξάντερ
94-89 από τον Φουρνιέ
92-89 με 2/2 βολές του Όσμαν
92-87 με τρίποντο του Φόστερ
92-84 με τρίποντο του Όσμαν
92-81 από τον Φουρνιέ
90-81 από τον Χάντζινς
90-79 με 2/2 βολές του Αλεξάντερ
90-77 με 2/3 βολές από τον Μοντέρο
88-77 με 2/2 βολές του Αλεξάντερ
88-75 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ
85-75 από τον Φουρνιέ
83-75 με τρίποντο του Καλάθη
83-72 από τον Φόστερ
83-70 από τον Βεζένκοφ
81-70 από τον Φόστερ
81-68 με καλάθι και φάουλ του Εντζάι
78-68 από τον Εντζάι
76-68 με τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ
76-65 με κάρφωμα του Εντζάι
74-63 με 1/2 βολές του Μοντέρο
73-63 από τον Φουρνιέ
71-63 με τρίποντο του Καλάθη
71-60 με τρίποντο του Βεζένκοφ
68-60 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ και πάλι
68-57 από τον Εντζάι
66-57 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ
66-54 με 2/2 βολές του Μοντέρο
Αντιαθλητικό φάουλ κερδίζει ο Μοντέρο
64-54 με τρίποντο του Όσμαν
64-51 με νέο τρίποντο του Βεζένκοφ
61-51 από τον Αλεξάντερ
61-49 από τον Αλεξάντερ
61-47 με 3/3 βολές του Βεζένκοφ
58-47 με τρίποντο του Περσίδη
58-44 από τον Βεζένκοφ
56-44 με τρίποντο του Όσμαν
56-41 από τον Αλεξάντερ
56-39 με νέο τρίποντο από τον Παπανικολάου
53-39 με τρίποντο του Φόστερ
53-36 με τρίποντο του Παπανικολάου
50-36 με τρίποντο του Περσίδη
50-33 από τον Καλάθη
50-31 από τον Όσμαν
50-29 από τον Χολ
48-29 με 1/2 βολές του Μουρ
48-28 με καλάθι και φάουλ του Χολ
45-28 με κάρφωμα του Περσίδη
Προπονητής και παίκτες δεν σταματούν να διαμαρτύρονται στους διαιτητές
44-26 με μία βολή του Φουρνιέ από τεχνική ποινή στον Φόστερ
43-26 από τον Φουρνιέ
41-24 με τρίποντο του Μοντέρο
38-24 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
36-24 από τον Βεζένκοφ και πάλι
34-24 από τον Βεζένκοφ
32-24 με νέο μακρινό τρίποντο από τον Χάντζινς
32-21 από τον Γουόρντ
30-21 με τρίποντο του Μοντέρο
27-21 με 1/2 βολές του Αλεξάντερ
27-20 από τον Φουρνιέ
25-20 μειώνει με τρίποντο του Καλάθη
25-17 από τον Ντόρσεϊ
23-17 με τρίποντο του Χάτζινς
23-14 με τρίποντο του Μοντέρο
20-14 από τον Χολ
18-14 με τρίποντο του Φόστερ
18-11 με τρίποντο του Χάντζινς
18-8 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
15-8 με 1/2 βολές του Όσμαν
16-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
Γενικότερα ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ είναι έξαλλος με τη διαιτησία από τα πρώτα λεπτά
Ο Τρινκιέρι τη διόρθωσε μέσω Instant Replay
13-7 από τον Βεζένκοφ, 6 σερί πόντοι από τον φόργουορντ των Πειραιωτών
11-7 από τον Βεζένκοφ και πάλι
9-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
7-7 ισοφαρίζει ο Μήτρου-Λονγκ
7-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
4-5 από τον Αλεξάντερ
4-3 με τρίποντο του Όσμαν
4-0 με νέο τρομερό κάρφωμα του Χολ
2-0 με φοβερό κάρφωμα του Χολ
Καλάθης, Μήτρου Λονγκ, Περσίδης, Όσμαν και Αλεξάντερ
ΜακΚιντάιρ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Χολ
Μοναδική φορά που ήταν φιναλίστ ήταν τη σεζόν 1993-94 στους τελικους της Α1
Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.
Ίδια συνταγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Εκτός έμεινε ο ανέτοιμος Μιλουτίνοφ και ο τιμωρημένος Τζόουνς
Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.
Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χουγκάζ, επέστρεψε ο Μπαζίνας
1986: Άρης
2020: Προμηθέας
2021: Παναθηναϊκός
2022: Ολυμπιακός
2023: Ολυμπιακός
2024: Ολυμπιακός
2025: Ολυμπιακός
Το Σάββατο, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με σχετική άνεση το εμπόδιο της ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ έριξε τη βόμβα στον δεύτερο ημιτελικό, πετώντας εκτός τελικού τον Παναθηναϊκό με buzzer beater τρίποντο του Όσμαν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι
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