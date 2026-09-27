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Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 101-96 τελικό: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Super Cup

Οι Θεσσαλονικείς ζόρισαν τους Πειραιώτες, αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ
ΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Super Cup
Τελικός
101 - 96
Τελικό
ΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.

21:59 | 27.09.2026

Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Super Cup μετά από τελικό θρίλερ!

21:59 | 27.09.2026
Τέλος αγώνα! Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 101-96
21:58 | 27.09.2026

101-96 με 1/2 βολές του Χολ και τέλος

21:57 | 27.09.2026

Αστόχησε σε τρίποντο ο Όσμαν

21:57 | 27.09.2026

100-96 με 2/2 βολές του Μοντέρο

21:56 | 27.09.2026

15 δευτερόλεπτα ακόμα

21:54 | 27.09.2026

98-96 με τρίποντο του Φόστερ

21:54 | 27.09.2026
Τάιμ άουτ από τον ΠΑΟΚ
21:53 | 27.09.2026

98-93 με 2/2 βολές του Μοντέρο 26.6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος

21:53 | 27.09.2026

Δύο αστόχα τρίποντα από τον Καλάθη

21:52 | 27.09.2026

96-93 από τον Μοντέρο

21:52 | 27.09.2026

94-93 από τον Φόστερ

21:51 | 27.09.2026
1:23 ακόμα, αστόχησε σε τρίποντο ο Φουρνιέ
21:50 | 27.09.2026

94-91 με 2/2 βολές του Αλεξάντερ

21:49 | 27.09.2026

94-89 από τον Φουρνιέ

21:48 | 27.09.2026

92-89 με 2/2 βολές του Όσμαν

21:48 | 27.09.2026

92-87 με τρίποντο του Φόστερ

21:45 | 27.09.2026
Τρία λεπτά ακόμα
21:45 | 27.09.2026

92-84 με τρίποντο του Όσμαν

21:45 | 27.09.2026

92-81 από τον Φουρνιέ

21:44 | 27.09.2026

90-81 από τον Χάντζινς

21:43 | 27.09.2026

90-79 με 2/2 βολές του Αλεξάντερ

21:42 | 27.09.2026

90-77 με 2/3 βολές από τον Μοντέρο

21:39 | 27.09.2026

88-77 με 2/2 βολές του Αλεξάντερ

21:39 | 27.09.2026
35' Τάιμ άουτ για τον ΠΑΟΚ
21:38 | 27.09.2026

88-75 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ

21:37 | 27.09.2026

85-75 από τον Φουρνιέ

21:35 | 27.09.2026

83-75 με τρίποντο του Καλάθη

21:34 | 27.09.2026

83-72 από τον Φόστερ

21:34 | 27.09.2026

83-70 από τον Βεζένκοφ

21:33 | 27.09.2026

81-70 από τον Φόστερ

21:32 | 27.09.2026

81-68 με καλάθι και φάουλ του Εντζάι

21:31 | 27.09.2026

78-68 από τον Εντζάι

21:29 | 27.09.2026

76-68 με τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ

21:29 | 27.09.2026

76-65 με κάρφωμα του Εντζάι

21:28 | 27.09.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
21:26 | 27.09.2026
Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 74-65
21:26 | 27.09.2026
74-65 από τον Ταϊρί και τέλος τρίτου δεκαλέπτου
21:24 | 27.09.2026

74-63 με 1/2 βολές του Μοντέρο

21:24 | 27.09.2026

73-63 από τον Φουρνιέ

21:22 | 27.09.2026

71-63 με τρίποντο του Καλάθη

21:21 | 27.09.2026

71-60 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:20 | 27.09.2026

68-60 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ και πάλι

21:20 | 27.09.2026

68-57 από τον Εντζάι

21:20 | 27.09.2026

66-57 με τρίποντο του Μήτρου Λονγκ

21:19 | 27.09.2026

66-54 με 2/2 βολές του Μοντέρο

21:15 | 27.09.2026

Αντιαθλητικό φάουλ κερδίζει ο Μοντέρο

21:14 | 27.09.2026

64-54 με τρίποντο του Όσμαν

21:14 | 27.09.2026

64-51 με νέο τρίποντο του Βεζένκοφ

21:13 | 27.09.2026

61-51 από τον Αλεξάντερ

21:13 | 27.09.2026

61-49 από τον Αλεξάντερ

21:11 | 27.09.2026

61-47 με 3/3 βολές του Βεζένκοφ

21:11 | 27.09.2026

58-47 με τρίποντο του Περσίδη

21:10 | 27.09.2026

58-44 από τον Βεζένκοφ

21:09 | 27.09.2026

56-44 με τρίποντο του Όσμαν

21:08 | 27.09.2026

56-41 από τον Αλεξάντερ

21:08 | 27.09.2026

56-39 με νέο τρίποντο από τον Παπανικολάου

21:07 | 27.09.2026

53-39 με τρίποντο του Φόστερ

21:07 | 27.09.2026

53-36 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:03 | 27.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:03 | 27.09.2026
21:02 | 27.09.2026
21:02 | 27.09.2026
20:53 | 27.09.2026
20:52 | 27.09.2026
Πολλά νεύρα με τις αποφάσεις των διαιτητών και από τις δύο ομάδες
20:52 | 27.09.2026
Με σερί 7-0, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο παιχνίδι στο φινάλε του πρώτου μέρους
20:51 | 27.09.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 50-36
20:49 | 27.09.2026

50-36 με τρίποντο του Περσίδη

20:49 | 27.09.2026

50-33 από τον Καλάθη

20:47 | 27.09.2026

50-31 από τον Όσμαν

20:47 | 27.09.2026

50-29 από τον Χολ

20:46 | 27.09.2026

48-29 με 1/2 βολές του Μουρ

20:46 | 27.09.2026

48-28 με καλάθι και φάουλ του Χολ

20:45 | 27.09.2026
Τρίτο φάουλ του Όσμαν - Τεράστιο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ
20:45 | 27.09.2026

45-28 με κάρφωμα του Περσίδη

20:43 | 27.09.2026
Βροχή πέφτουν οι τεχνικές ποινές στον ΠΑΟΚ

Προπονητής και παίκτες δεν σταματούν να διαμαρτύρονται στους διαιτητές

20:42 | 27.09.2026

44-26 με μία βολή του Φουρνιέ από τεχνική ποινή στον Φόστερ

20:39 | 27.09.2026

43-26 από τον Φουρνιέ

20:37 | 27.09.2026

41-24 με τρίποντο του Μοντέρο

20:33 | 27.09.2026

38-24 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

20:33 | 27.09.2026
Ο Ολυμπιακός καλπάζει και ξεφεύγει με διψήφια διαφορά
20:33 | 27.09.2026
Δεύτερο τάιμ άουτ από τον Τρινκιέρι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
20:33 | 27.09.2026

36-24 από τον Βεζένκοφ και πάλι

20:32 | 27.09.2026

34-24 από τον Βεζένκοφ

20:32 | 27.09.2026

32-24 με νέο μακρινό τρίποντο από τον Χάντζινς

20:30 | 27.09.2026

32-21 από τον Γουόρντ

20:30 | 27.09.2026

30-21 με τρίποντο του Μοντέρο

20:28 | 27.09.2026

27-21 με 1/2 βολές του Αλεξάντερ

20:27 | 27.09.2026

27-20 από τον Φουρνιέ

20:27 | 27.09.2026

25-20 μειώνει με τρίποντο του Καλάθη

20:27 | 27.09.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
20:24 | 27.09.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 25-17
20:23 | 27.09.2026

25-17 από τον Ντόρσεϊ

20:23 | 27.09.2026

23-17 με τρίποντο του Χάτζινς

20:22 | 27.09.2026

23-14 με τρίποντο του Μοντέρο

20:22 | 27.09.2026

20-14 από τον Χολ

20:20 | 27.09.2026

18-14 με τρίποντο του Φόστερ

20:18 | 27.09.2026

18-11 με τρίποντο του Χάντζινς

20:17 | 27.09.2026

18-8 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

20:15 | 27.09.2026

15-8 με 1/2 βολές του Όσμαν

20:12 | 27.09.2026

16-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

20:12 | 27.09.2026
5' Πρώτο τάιμ άουτ στο παιχνίδι
20:11 | 27.09.2026

Γενικότερα ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ είναι έξαλλος με τη διαιτησία από τα πρώτα λεπτά

20:08 | 27.09.2026
Η Βάσω Τσαρούχα πήρε μία λάθος απόφαση

Ο Τρινκιέρι τη διόρθωσε μέσω Instant Replay

20:07 | 27.09.2026

13-7 από τον Βεζένκοφ, 6 σερί πόντοι από τον φόργουορντ των Πειραιωτών

20:06 | 27.09.2026

11-7 από τον Βεζένκοφ και πάλι

20:05 | 27.09.2026

9-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

20:05 | 27.09.2026

7-7 ισοφαρίζει ο Μήτρου-Λονγκ

20:04 | 27.09.2026

7-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

20:04 | 27.09.2026

4-5 από τον Αλεξάντερ

20:03 | 27.09.2026

4-3 με τρίποντο του Όσμαν

20:02 | 27.09.2026

4-0 με νέο τρομερό κάρφωμα του Χολ

20:01 | 27.09.2026

2-0 με φοβερό κάρφωμα του Χολ

20:01 | 27.09.2026
Tζάμπολ στο Περιστέρι
19:58 | 27.09.2026
Η πεντάδα του ΠΑΟΚ

Καλάθης, Μήτρου Λονγκ, Περσίδης, Όσμαν και Αλεξάντερ

19:57 | 27.09.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

ΜακΚιντάιρ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Χολ

19:55 | 27.09.2026
19:53 | 27.09.2026
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν για δεύτερη φορά τρόπαιο

Μοναδική φορά που ήταν φιναλίστ ήταν τη σεζόν 1993-94 στους τελικους της Α1

19:52 | 27.09.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.

Ίδια συνταγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Εκτός έμεινε ο ανέτοιμος Μιλουτίνοφ και ο τιμωρημένος Τζόουνς

19:52 | 27.09.2026
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ

Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.

Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χουγκάζ, επέστρεψε ο Μπαζίνας

19:51 | 27.09.2026
Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης θα είναι η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον τελικό της εγχώριας διοργάνωσης
19:48 | 27.09.2026
Η χρυσή βίβλος του Super Cup

1986: Άρης
2020: Προμηθέας 
2021: Παναθηναϊκός
2022: Ολυμπιακός
2023: Ολυμπιακός
2024: Ολυμπιακός
2025: Ολυμπιακός
 

19:48 | 27.09.2026

Το Σάββατο, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με σχετική άνεση το εμπόδιο της ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ έριξε τη βόμβα στον δεύτερο ημιτελικό, πετώντας εκτός τελικού τον Παναθηναϊκό με buzzer beater τρίποντο του Όσμαν

19:47 | 27.09.2026
Ο νικητής θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν
19:47 | 27.09.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι

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