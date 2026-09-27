Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Γερμανία – Ελλάδα: Ανατριχίλα στον Εθνικό Ύμνο από τους χιλιάδες Έλληνες στις κερκίδες

Πάνω από 6.000 Έλληνες στις εξέδρες του Άουγκσμπουργκ
Οι Έλληνες
Οι Έλληνες οπαδοί στη Γερμανία (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας κοντράρεται με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, σε ένα γήπεδο με χιλιάδες Έλληνες οπαδούς, οι οποίοι και έκαναν εξ αρχής αισθητή την παρουσία τους.

Πάνω από 6.000 Έλληνες βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου στο Άουγκσμπουργκ και κέρδισαν κατά κράτος τη “μάχη” της εξέδρας στο Γερμανία – Ελλάδα για το Nations League.

Ανατριχίλα όμως επικράτησε και κατά τη διάρκεια του Εθνικού Ύμνου, αφού σε όλο το γήπεδο ακούστηκε η φωνή των Ελλήνων από τις κερκίδες, που… συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές της “γαλανόλευκης” στον αγωνιστικό χώρο.

Η Ελλάδα πήγε ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας στη Γερμανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
126
122
114
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo