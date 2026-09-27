Γερμανία – Ελλάδα: Ανατριχίλα στον Εθνικό Ύμνο από τους χιλιάδες Έλληνες στις κερκίδες

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας κοντράρεται με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, σε ένα γήπεδο με χιλιάδες Έλληνες οπαδούς, οι οποίοι και έκαναν εξ αρχής αισθητή την παρουσία τους.

Πάνω από 6.000 Έλληνες βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου στο Άουγκσμπουργκ και κέρδισαν κατά κράτος τη “μάχη” της εξέδρας στο Γερμανία – Ελλάδα για το Nations League.

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Ανατριχίλα όμως επικράτησε και κατά τη διάρκεια του Εθνικού Ύμνου, αφού σε όλο το γήπεδο ακούστηκε η φωνή των Ελλήνων από τις κερκίδες, που… συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές της “γαλανόλευκης” στον αγωνιστικό χώρο.

Η Ελλάδα πήγε ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας στη Γερμανία.