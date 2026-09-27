Γερμανία – Ελλάδα 0-1: «Εκκωφαντικό» διπλό και φουλ για πρόκριση η Εθνική στο Nations League

Τρόμαξε η Ευρώπη! Η πιο ταλαντούχα Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας πήρε σπουδαίο διπλό μέσα στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ για τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League και “φώναξε” ότι είναι πλέον έτοιμη για… σπουδαία πράγματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Κοιτάζοντας στα… μάτια τη μεγάλη Γερμανία, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έκανε ιστορικό διπλό στο Nations League και έγινε πλέον το φαβορί για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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Με τον Τζολάκη εξαιρετικό στο τέρμα, η “γαλανόλευκη” είχε μία σειρά από ευκαιρίες κόντρα στα “Πάντσερ” και βρήκε τελικά το γκολ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74′ για να φθάσει σε μία μεγάλη νίκη, που τη διατηρεί με το απόλυτο στην κορυφή του δευτέρου ομίλου της League A.

Το παιχνίδι

Η Γερμανία μπήκε πιο δυνατά στο ματς και “πίεσε” την άμυνα της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας και ένα καλό σουτ με τον Κοντέ που έφυγε άουτ, αλλά η “γαλανόλευκη” αντέδρασε γρήγορα και πήρε μέτρα στο γήπεδο.

Στο 8′ μάλιστα, ο Καρέτσας είχε την πρώτη τελική για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, αφού μετά από ωραία ενέργεια έξω από την περιοχή σούταρε λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας των γηπεδούχων.

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Η Εθνική Ελλάδας παρέμεινε ψηλά και είχε δύο ακόμη καλές στιγμές με Καρέτσα και Μαυροπάνο, ενώ ο Τετέι ήταν επίσης δραστήριος επιθετικά, χωρίς όμως κάποια νέα ευκαιρία για γκολ.

Η Γερμανία αντίθετα, βρήκε δύο καλές στιγμές με τον Αντεγιέμι, αλλά στην πρώτη σούταρε άουτ απέναντι από τον Τζολάκη στην αντεπίθεση και στη δεύτερη ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά.

Το 0-0 έμεινε έτσι μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και ο Τζολάκης το κράτησε και στο 49′, πέφτοντας και μπλοκάροντας στη γωνία του, ένα καλό σουτ του Κοντέ για τη Γερμανία.

Τα “Πάντσερ” είχαν και δύο ακόμη φάσεις με απευθείας εκτέλεση φάση του Κίμιχ και ένα σουτ του Ενμετσά, αλλά στην πρώτη είπε “όχι” ο Τζολάκης και στη δεύτερη η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε όμως στο 68ο λεπτό για την Ελλάδα. Ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα και έκανε τέλεια πάσα στον Ιωαννίδη, ο οποίος πλάσαρε όμως βιαστικά με τη μία, σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ και έστειλ την μπάλα λίγο άουτ.

Το γκολ ήρθε τελικά για την Ελλάδα στο 74′, με τον Κουρμπέλη να παίρνει την μπάλα μετά από γύρισμα του Τζόλη, να ντριμπλάρει έξω από την περιοχή και να κάνει το σουτ, για πάρει και την κόντρα και να σκοράρει για το 1-0 της Εθνικής μέσα στη Γερμανία.

Ακόμη και μετά το γκολ μάλιστα, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς ήταν αυτή που εμφανίστηκε πιο “απειλητική” στον αγωνιστικό χώρο και είχε μία ακόμη ευκαιρία με σουτ του Ιωαννίδη, που έστειλε την μπάλα άουτ.

Η Γερμανία αντίθετα, δεν κατάφερε ούτε να… αγχώσει τη “γαλανόλευκη” και γνώρισε έτσι την πρώτη ήττα της ιστορίας της από την Ελλάδα. Η Εθνική μας ομάδα πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό με 1-0 και έκανε το 2/2 στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, βάζοντας από νωρίς… πλώρη για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις στο Γερμανία – Ελλάδα

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Νίμπελ, Μπράουν, Βάνγκομαν, Τα, Μπίσεκ, Κίμιχ, Νμέχα, Σάντε (65’ Μπούρκαρντ), Κόντε (65’ Βιρτς), Αντεγέμι (75’ Γκνάμπρι), Εμπνουταλίμπ

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας Ζαφείρης (59’ Κουρμπέλης), Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης (81’ Μασούρας), Παυλίδης (89’ Μιχαηλίδης), Τετέι (59’ Ιωαννίδης)