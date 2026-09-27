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Ο Παναθηναϊκός πόσταρε το φάουλ του Καλάθη στον Μοντέρο: «Όλα μια χαρά! Όλοι στις θέσεις τους»

Το σχόλιο της πράσινης ΚΑΕ για τη διαιτησία στον τελικό του Super Cup
Ο Παναθηναϊκός πόσταρε το φάουλ του Καλάθη στον Μοντέρο: «Όλα μια χαρά! Όλοι στις θέσεις τους»
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Λίγα λεπτά μετά το τέλος του τελικού του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media τη φάση με το φάουλ του Νικ Καλάθη στον Γιαν Μοντέρο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για τη φάση που ουσιαστικά έκρινε τον νικητή του τελικού του Super Cup, αφού ο γκαρντ του Ολυμπιακού πήγε στις βολές και “κλείδωσε” την ερυθρόλευκη νίκη.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση στα social media με τη φάση, γράφοντας: “Όλα μια χαρά! Όλοι στις θέσεις τους. Σαν να μην πέρασε μια μέρα..”

Να σημειωθεί ότι και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν παράπονα από τη διαιτησία του τελικού με τον Ολυμπιακό.

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