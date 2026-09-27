Αθλητικά

Η Εθνική Ελλάδας στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της στο Nations League

Ντέρμπι κορυφής με την Ολλανδία την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ονειρικό ξεκίνημα για την Εθνική Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2/2 στις έδρες των Σερβία και Γερμανία και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής στον όμιλο της.

Η Εθνική Ελλάδας πανηγυρίζει ιστορικά αποτελέσματα και πλησιάζει σε μία ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει έξι βαθμούς, με την Ολλανδία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έχοντας τέσσερις βαθμούς.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα υποδεχθεί το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45) τους «οράνιε», με στόχο την κατάκτηση της τρίτης σερί νίκης στον όμιλο.

Η βαθμολογία του ομίλου

1) Ελλάδα 6

2) Ολλανδία 4

3) Γερμανία 1

4) Σερβία 0

Η επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη (1/10)

Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)
Γερμανία – Σερβία (21:45)

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Αθλητικά
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