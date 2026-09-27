Η Εθνική Ελλάδας στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της στο Nations League

Ονειρικό ξεκίνημα για την Εθνική Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2/2 στις έδρες των Σερβία και Γερμανία και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής στον όμιλο της.

Η Εθνική Ελλάδας πανηγυρίζει ιστορικά αποτελέσματα και πλησιάζει σε μία ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

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Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει έξι βαθμούς, με την Ολλανδία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έχοντας τέσσερις βαθμούς.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα υποδεχθεί το βράδυ της Πέμπτης (1/10, 21:45) τους «οράνιε», με στόχο την κατάκτηση της τρίτης σερί νίκης στον όμιλο.

Η βαθμολογία του ομίλου

1) Ελλάδα 6

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2) Ολλανδία 4

3) Γερμανία 1

4) Σερβία 0

Η επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη (1/10)

Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)

Γερμανία – Σερβία (21:45)